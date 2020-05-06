Первая Конституция России: 6 мая Николай II утвердил новую редакцию «Основных государственных законов Российской империи»

6 мая 75 лет назад (1945) в ходе Великой Отечественной войны началась Пражская стратегическая наступательная операция.

Наступления Советских войск. Пражская операция, май 1945

День герба и флага г. Москвы.

Праздник установлен Законом г. Москвы от 22 сентября 2004 года. 6 мая — день памяти святого великомученика Георгия Победоносца, который считается покровителем столицы.

За основу современного герба взят герб Москвы, который был утвержден императрицей Екатериной II 20 декабря 1781 года: «в червленом поле Святой Великомученик и Победоносец Георгий на белом коне, поражающий копьем черного дракона». Эскиз современного герба разработал художник Константин Иванов.

Флаг Москвы представляет собой темно-красное прямоугольное полотнище, в центре которого изображен святой Георгий Победоносец на коне, поражающий копьем змия.

29 лет назад (1991) состоялось первое выступление авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи».

Эта дата считается днём рождения группы. «Стрижи» были сформированы из лётчиков 237-го гвардейского Проскуровского смешанного авиаполка 16-й воздушной Краснознаменной армии ВВС СССР.

Свои полёты авиационная группа выполняет на фронтовых истребителях четвертого поколения МиГ-29. Это единственная в мире пилотажная группа, выполняющая фигуры высшего пилотажа на самолётах такого класса. «Стрижи» ежегодно проводит более 50 показов.

75 лет назад (1945) в ходе Великой Отечественной войны началась Пражская стратегическая наступательная операция.

Она стала последней операцией советских войск в Европе во Вторую мировую войну.

После капитуляции Берлина 2 мая 1945 года, немецко-фашистские войска продолжали вести упорные бои с частями Советской армии на территории Чехословакии. Группа армий «Центр» и часть сил группы армий «Австрия» насчитывали в своем составе свыше 900 тысяч человек, около 10 тысяч орудий и минометов, более 2 тысяч танков.

К проведению Пражской наступательной операции были привлечены войска 1-го, 2-го и 4-го Украинских фронтов. Всего — свыше 2 миллионов человек, 30,5 тысяч орудий, 2 тысячи танков и 3 тысячи самолётов.

За шесть дней (операция продлилась до 11 мая) советские войска уничтожили последнюю крупную группировку вермахта и завершили освобождение Чехословакии. Были взяты в плен 858 тысяч немецких солдат и офицеров, из них — 60 генералов.

За мужество и героизм, проявленные в ходе Пражской операции порядка 250 наиболее отличившихся соединений и частей были награждены орденами, а более 50 из них — удостоены почетных наименований.

9 июня 1945 года в ознаменование одержанной победы была учреждена медаль «За освобождение Праги», которой были награждены свыше 390 тысяч человек, из них более 40 тысяч — граждане Чехословакии.

114 лет назад (1906) Николай II утвердил новую редакцию «Основных государственных законов Российской империи».

«Мы повелели свести воедино постановления, имеющие значение Основных государственных законов, подлежащих изменению лишь по почину Нашему, и дополнить их положениями, точнее разграничивающими область принадлежащей Нам нераздельно власти верховного государственного управления от власти законодательной», — говорилось в документе.

В Основных законах были закреплены государственное устройство страны, государственный язык, принципы организации и деятельности центральных государственных учреждений, а также права и обязанности российских подданных.

Согласно документу, вся власть принадлежала императору, кроме законодательной, которую он осуществлял «в единении с Государственным советом и Государственной Думой». Было установлено, что «никакой новый закон не может последовать без одобрения Государственного совета и Государственной думы и воспринять силу без утверждения государем императором».

Впервые в Основных законах были провозглашены права гражданской свободы. Гражданам Российской империи гарантировались право на неприкосновенность личности, жилища и собственности, право устраивать собрания, общества и союзы, свободу веры, и право «высказывать изустно и письменно свои мысли, а равно распространять их путём печати», но «в пределах, установленных законом».

278 лет назад (1742) в Успенском соборе Московского Кремля состоялась торжественная церемония коронации российской императрицы Елизаветы Петровны.

Дочь Петра I и Екатерины I пришла к власти в результате дворцового переворота, который произошел в ноябре 1741 года. Тогда были свергнуты малолетний император Иоанн Антонович и его мать, регент, Анна Леопольдовна.

Торжества по случаю коронации длились 2 месяца и отличались небывалой роскошью. Для Елизаветы Петровны специально была изготовлена новая императорская корона, к сожалению, не сохранившаяся до нашего времени. После поздравлений и приветствий, которые продолжались три дня, начались балы с маскарадами, итальянской оперой, фейерверками и ужинами. В последний день коронационных торжеств «…по всей Москве при всех домах зажжены были пребогатыи и весьма изрядныи иллюминации…».

305 лет назад (1715) в России издан «Артикул воинский».

Этот первый военно-уголовный и военно-процессуальный кодекс был разработан царем Петром I в период создания регулярной армии.

В «Артикуле воинском» содержались основные принципы уголовной ответственности, понятие преступления и наказания, перечень воинских преступлений и устанавливал меры наказания за них.

Документ действовал вплоть до введения Свод законов Российской империи императором Николаем I.

26 лет назад (1994) был торжественно открыт туннель под Ла-Маншем.

Евротоннель открыли королева Великобритании Елизавета II и президент Франции Франсуа Миттеран. Длина железнодорожного двухпутного тоннеля около 51 км, из которых 39 км проходят под проливом Ла-Манш. Он соединяет континентальную Европу с Великобританией.

Евротоннель является третьим по протяжённости железнодорожным тоннелем в мире. Американское общество инженеров-строителей назвало его одним из семи чудес света современности.

67 лет назад (1953) была проведена первая успешная операция на открытом сердце с применением аппарата искусственного кровообращения.

Её провел американский хирург Джон Гиббон. Работы по созданию аппарата искусственного кровообращения врач вел с начала 1930-х годов. Однако они прерывались во время Второй мировой войны.

6 мая 1953 года Гиббон во время операции по закрытию дефекта межпредсердной перегородки 18-летней пациентке Сиселии Баволек впервые

успешно применил этот аппарат.

83 года назад (1937) над главной воздухоплавательной базой ВМС США Лейхерст потерпел крушение немецкий цеппелин «Гинденбург».

Этот один из крупнейших дирижаблей того времени был сооружен в 1931-1936 годах. Его длина составляла 245 метров, диаметр — 41,2 метра. Он был способен поднять в воздух порядка 100 тонн грузов, 50 пассажиров и развивал скорость до 135 километров в час. Своё имя воздушное судно получило в честь в честь рейхспрезидента Германии Пауля фон Гинденбурга.

В свой последний полёт дирижабль отправился 3 мая 1937 года. На его борту были 61 пассажир и 36 членов экипажа. Управлял воздушным судном капитан Макс Прусс.

Преодолев Атлантический океан, 6 мая 1937 года «Гинденбург» прибыл в США. При заходе на посадку на базу военно-морских сил США в Лейкхерсте дирижабль загорелся и потерпел катастрофу. Из 97 человек, находившихся на борту, погибли 36.

Эта катастрофа не была самой крупной в истории дирижаблестроения, однако гибель именно этого воздушного судна получила наибольший резонанс и привела к окончанию эры дирижаблей.

Источник: ПГ