Раздельный сбор бытовых отходов в Бердске продолжается силами добровольцев

Уже второй год бердчанин Алексей Ракитский проводит акции по раздельному сбору вторсырья для дальнейшей его сдачи на переработку.
Подобные мероприятия проводятся силами волонтеров и во многих других городах. К сожалению, в России пока небольшой процент отходов сдается на переработку. Так как на государственном уровне этот вопрос не решен, и большая часть отходов не сортируется, а вывозится на мусорные полигоны, где отравляет окружающую среду.
Но в большинстве развитых стран, где практически весь мусор уже перерабатывается, много лет назад все начиналось с таких же добровольческих движений. Участие каждого человека в подобных акциях — неоценимый вклад в будущее Планеты, считают волонтеры.
В настоящее время из-за режима самоизоляции и запрета на проведение массовых мероприятий подобные акции приостановлены в том числе и в Бердске. Волонтерам пришлось их на время свернуть или поменять формат.
Еще в марте Алексей Ракитский открыл в Бердске пункт для раздельного сбора вторсырья, куда дважды в неделю можно сдать чистые и рассортированные отходы.
Подробный список того, что можно сдать на переработку смотрите здесь.
Адрес пункта приема: ориентир Боровая 89 (во дворе за автостоянкой). Часы работы: вторник и четверг в 10-12 и с 19-20 ч.
Для тех, кто не может вывезти отходы самостоятельно, возможен вывоз по заявкам от подъезда. Заявки оставляйте по телефону +79130143530 (куратор Яна)
ВКонтакте также создана группа «Чистый Бердск», в которой можно узнать все подробности о мероприятиях, работе пункта приема, задать вопросы и, при желании, присоединиться к добровольческому движению.
Источник: svidetel24.info