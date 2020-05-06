Кто признает дом аварийным и ветхим с 6 мая в России: Правила изменились

Если дом принадлежит органу исполнительной власти или его подведомственному предприятию, то решение о его аварийности принимает собственник недвижимости.

По данным Минстроя, около 1 млн человек в России проживают в аварийном жилье

Правительство изменило порядок признания жилых помещений, находящихся в федеральной собственности, непригодными для проживания, аварийными, подлежащими сносу или реконструкции. Постановление об этом вступает в силу 6 мая.

Согласно документу, если межведомственной комиссией проводится оценка жилых помещений жилищного фонда РФ, а также многоквартирного дома, находящегося в федеральной собственности, то решение о признании их пригодными или непригодными для проживания граждан принимает федеральный орган исполнительной власти, который осуществляет полномочия собственника этого жилья. Если же имущество, подлежащее оценке, принадлежит органу исполнительной власти или его подведомственному предприятию, то соответствующее решение принимается собственником недвижимости.

По данным Минстроя, около 1 млн человек в России проживают в аварийном жилье. При этом число таких домов будет расти. Согласно нацпроекту «Жильё и городская среда», все дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года, должны быть расселены до конца 2024 года.

Источник: pnp.ru