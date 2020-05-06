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Угнал Dodge Journey у родителей 5-летний мальчик и поехал к сестре в США

16:53 06.05.2020 Фото: @UTHighwayPatrol
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Чтобы доставать до педалей, он сидел на краю сиденья. Родственники Адриана утверждают, что он никогда до этого не сидел за рулем, и они понятия не имеют, как он смог достать ключи, завести машину и проехать через весь город.

Угнал Dodge Journey у родителей 5 летний мальчик и поехал к сестре в США
Ребенок сказал Моргану, что его зовут Адриан и что он проехал три километра через город и выехал на трассу, чтобы добраться к сестре, живущей в Калифорнии

В американском городе Огден, штат Юта, пятилетний мальчик угнал автомобиль родителей и проехал несколько километров, прежде чем его остановил сотрудник дорожной полиции. Об этом сообщает CBS News.

Полицейский Рик Морган (Rick Morgan) рассказал, что обратил внимание на автомобиль Dodge Journey, двигавшийся по необычной траектории. Сотрудник дорожной полиции счел, что водителю нужна медицинская помощь. Он включил сигнальные огни, однако водитель на это не отреагировал. Тогда Морган запустил сирену, и автомобиль, который он преследовал, остановился.

За рулем оказался пятилетний мальчик. Чтобы доставать до педалей, он сидел на краю сиденья. Ребенок сказал Моргану, что его зовут Адриан и что он проехал три километра через город и выехал на трассу, чтобы добраться к сестре, живущей в Калифорнии. Также мальчик признался, что мечтает купить там Lamborghini, и продемонстрировал дорожному полицейскому содержимое своего кошелька — три доллара (222 рубля).

Морган связался с родителями Адриана, они приехали за сыном и машиной.

Как выяснилось, мальчик угнал автомобиль, пока родители были на работе. За ним и другими детьми присматривала старшая сестра, но она уснула. Родственники Адриана утверждают, что он никогда до этого не сидел за рулем, и они понятия не имеют, как он смог достать ключи, завести машину и проехать через весь город.

Ранее сообщалось о четырехлетнем мальчике из американского штата Миннесота, угнавшем машину прадеда. Ребенок проехал около двух километров до ближайшей заправки в час пик. Он объяснил остановившим его полицейским, что хотел купить конфет.

Источник: lenta.ru

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