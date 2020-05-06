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Без петарды в балкон: Запретят пускать фейерверки в России

16:45 06.05.2020 Фото: pixabay.com
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Пускать салюты можно будет только на специально отведённых площадок, а регионы смогут самостоятельно регулировать даже время их использования.

Без петарды в балкон: Запретят пускать фейерверки в России
Запуская фейерверки и взрывая петарды, россияне не только нарушают общественный покой, но и часто наносят урон себе или окружающим

Использование пиротехники россиянами хотят дополнительно ограничить. Предлагается, что фейерверки и петарды нельзя будет пускать нигде, кроме специально отведённых площадок, а регионы смогут самостоятельно регулировать даже время использования. Такой законопроект депутаты Госдумы планируют рассмотреть на одном из заседаний в весеннюю сессию.

Запуская фейерверки и взрывая петарды, россияне не только нарушают общественный покой, но и часто наносят урон себе или окружающим. Так, по данным МЧС, только за время последних новогодних праздников в России от взрыва петард погибло как минимум два человека — житель Клина 28 декабря 2019 года и житель Вологодской области 13 января 2020 года. Десятки людей, большинство из которых дети, получили серьезные травмы. Приведшие к различным тяжелым последствиям — иногда вплоть до ампутации пальцев, отмечается в пояснительной записке к документу.

Кроме того, за это время произошло более десяти пожаров, вызванных неосторожным обращением с бытовой пиротехникой. Как правило, это происходило из-за попадания заряда в окна домов, на крыши, балконы или лоджии. Но помимо этого, использование петард и фейерверков сопровождается громкими звуками — до 140 дБ. Что нарушает спокойствие жителей и домашних животных. А также пугает диких животных, в том числе и обитающих в черте населённых пунктов.

Поэтому авторы законопроекта предлагают ввести дополнительные запреты в этой сфере. В частности, бытовую пиротехнику нельзя будет использовать нигде, кроме специально отведенных и оборудованных площадок на открытом воздухе. Петарды нельзя будет взрывать в зданиях, строениях и сооружениях, в лесах, на особо охраняемых природных территориях, а также на территории особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений.
Требования к площадкам для использования бытовой пиротехники будут едиными — их установят совместно МЧС, Минздрав и Минприроды. Однако регионы смогут устанавливать дополнительные ограничения по своему усмотрению. В том числе — по времени использования гражданами фейерверков.

Источник: pnp.ru

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