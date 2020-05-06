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Прекратить аборты на время коронавируса предложила РПЦ

17:00 06.05.2020 Фото: pixabay.com
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Такого рода операции могут способствовать распространению инфекции COVID-19 и призвал «не только государственные, но и частные клиники» не делать аборты, чтобы понизить опасность инфицирования, считают в РПЦ.

Прекратить аборты на время коронавируса предложила РПЦ
Представитель церкви также подчеркнул, что такого рода операции могут способствовать распространению инфекции COVID-19

По мнению ответственного секретаря патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священника Федора Лукьянова, аборт относится к плановым операциям и несет серьезную угрозу здоровью матери и «последующих детей». Представитель церкви также подчеркнул, что такого рода операции могут способствовать распространению инфекции COVID-19 и призвал «не только государственные, но и частные клиники» не делать аборты, чтобы понизить опасность инфицирования.

«Также поддерживаю рекомендации министра здравоохранения Михаила Мурашко по приостановке российскими клиниками репродуктивной медицины протоколов ЭКО в связи с общей эпидемиологической обстановкой», — цитирует священнослужителя РИА Новости.

Следуя официальной позиции РПЦ, аборты не должны включаться в систему обязательного медицинского страхования.

Источник: РГ

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