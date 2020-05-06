Реально ли вылечить пневмонию дома и когда стоить бить тревогу

Воспалительный процесс в лёгких – это проявление группы заболеваний, которые были вызваны бактериями, вирусными инфекциями, грибками, токсическими веществами

Профессор Уральского медицинского университета заявил, что только врач принимает клиническое заключение о месте лечения пациента при воспалении легких. Правило обязательной госпитализации, которое существовало долгое время среди медиков, профессор называл «устаревшим». Убеждение о том, что надёжнее пройти лечение в клинике – это миф, добавил специалист. Отметим, что теснота в палатах вызывает распространение инфекции, а также увеличивает риск заболеть внутрибольничной пневмонией.

Пневмония: можно ли лечить на дому или нет

Воспалительный процесс в лёгких – это проявление группы заболеваний, которые были вызваны бактериями, вирусными инфекциями, грибками, токсическими веществами. Развитие болезни связано с ослаблением иммунитета. В большей части случаев преобладает пневмония, которая была вызвана бактериями и вирусами.

Вопрос о назначении домашней терапии связан со степенью сложности течения заболевания, распространением патологии. Воспаление может коснуться одного легкого, или же быть двусторонним. Если имеются симптомы, то лёгкое течение заболевания без сопровождающей патологии – это основание для назначения лечения пневмонии в домашних условиях. Заболевания средней тяжести принято лечить амбулаторно. Если отсутствуют результаты терапии, то пациентов необходимо госпитализировать.

Пневмонию не всегда можно распознать с помощью стетоскопа и рентгенограммы. Сложное заболевание характеризуется разными причинами возникновения, многообразием симптоматики и степени поражения легочной ткани. Поэтому при подозрении на воспаление легких необходимо немедленно обратиться к медику.

Решение о лечении в домашних условиях принимать самостоятельно нельзя, во многом это связано с тем, что от пневмонии умирает 12% больных. Профессор РНИМУ заявил, что 65% смертей от ОРВИ, включая воспаления легких, происходят на дому. Люди зачастую думают, что можно приобрести в аптеке антибиотики и лечиться самостоятельно в домашних условиях, однако это приводит лишь к ухудшению состояния здоровья. Дальнейшее лечение становится проблемным.

Министерство здравоохранения РФ запрещает домашнее лечение для детей до трех лет при наличии лобарной пневмонии. У грудных детей до трех месяцев заболевание считается тяжелым вне зависимости от степени и распространенности воспалительного процесса. Детей необходимо срочно госпитализировать.

Тяжелее остальных пациентов воспаление легких также переносят люди в преклонном возрасте. У таких людей ослабленный организм и сопутствующие заболевания не позволяют лечить подобный недуг в домашних условиях.

Симптоматика

Самые типичные симптомы пневмонии проявляются в начальной стадии, обычно это сухой кашель, повышенная температура, общая слабость, потливость, чувство усталости, одышка. Отметим, что клиническая картина может быть совершенно другой, у пневмоний есть множество форм, при некоторых из таких форм начало острое, температура может достигать сорока градусов и выше, у больного сразу появляется кашель с гнойным отделяемым. У детей пневмония и вовсе развивается очень быстро.

Очень много факторов могут определить клиническую картину каждого индивидуального случая, например, на клиническую картину влияет локализация и распространение процесса, общий соматический и иммунный статус, а также возраст.

Когда бить тревогу и какие последствия можно ожидать

Говорят, что в случае COVID-19 пневмония серьезно поражает легкие и вызывает фиброз (разрастание соединительной ткани). Эксперты отказываются соглашаться с этим мнением, ведь четких доказательств этому нет. Все зависит от конкретного случая. Врачи смотрят на историю болезней пациента, имеются ли у него хронические заболевания, его возраст, иммунитет, а также схемы лечения. Однако последствия тяжелой пневмонии действительно могут быть фатальными.

К осложнениям медики относят острую дыхательную недостаточность, плеврит, отек легких, сепсис. В таком случае лечение в домашних условиях – это фатальная ошибка, которая приводит к ужасным последствиям. На фоне пандемии COVID-19 многие люди говорят, что перенесли пневмонию, которая была вызвана именно «ковидом», многие медики с этим соглашаются. Отметим, что заболевшие вирусом почти не испытывают никаких симптомов.

Если же вы заметили у себя одышку, температуру выше 38,5 градусов, слабость и ломоту в теле, а также боли в груди при вдохе и кашле – необходимо сразу же обратиться к медику за помощью. Забудьте про лечение своими силами, обращайтесь к медику.