06.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Здоровье

С тяжелыми формами ОРВИ жителей Бердска госпитализируют в Новосибирск, с пневмонией в Искитим

18:00 06.05.2020, Елена Белоусова Фото: pexels.com
1

При острой респираторной инфекции необходимо сразу вызвать врача на дом.

С тяжелыми формами ОРВИ жителей Бердска госпитализируют в Новосибирск, с пневмонией в Искитим
При острой респираторной инфекции необходимо вызвать врача на дом

Что делать, если у вас или ваших близких началось ОРВИ?- советует главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская.

Лицам, у которым есть наличие острой респираторной инфекции необходимо сразу вызвать врача на дом. Выдается больничный лист и если заболевание протекает в легкой и средне-тяжелой форме берутся анализы на новую коронавирусную инфекцию.

— При проявлении тяжелых форм ОРВИ пациенты госпитализируются в городскую клиническую больницу №11. Если у пациентов подтверждается внебольничная пневмония по приказу Минздрава Новосибирской области они госпитализируются в Искитимскую центральную районную больницу или в городскую клиническую больницу №11 при отсутствии мест в Искитиме, — рассказала Алла Николаевна 6 мая.

Мнение читателей
0
0
0
1
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Часто болеете ОРВИ?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Тройное убийство: Зарезал троих незнакомцев во время драки житель поселка под Тверью
21:11 06-05-2020
Тройное убийство: Зарезал троих незнакомцев во время драки житель поселка под Тверью
Пустить на ликвидацию последствий коронавируса бюджетные кредиты разрешило регионам правительство России
21:03 06-05-2020
Пустить на ликвидацию последствий коронавируса бюджетные кредиты разрешило регионам правительство России
Снимать ограничения самоизоляции с разрешения прогулок и пробежек предложила Путину глава Роспотребнадзора
20:53 06-05-2020
Снимать ограничения самоизоляции с разрешения прогулок и пробежек предложила Путину глава Роспотребнадзора
Бердск75 дней до Победы: Я пока жив и здоров, дальше не знаю, что будет
20:48 06-05-2020
75 дней до Победы: Я пока жив и здоров, дальше не знаю, что будет
Путин: Сколько конкретно людей, семей и предприятий получили помощь в самоизоляцию? Полный текст
20:39 06-05-2020
Путин: Сколько конкретно людей, семей и предприятий получили помощь в самоизоляцию? Полный текст
Путин допустил ужесточение самоизоляции: Цена малейшей ошибки – это безопасность, жизнь, здоровье наших людей 3
20:29 06-05-2020
Путин допустил ужесточение самоизоляции: Цена малейшей ошибки – это безопасность, жизнь, здоровье наших людей
Получит 6,5 млрд рублей здравоохранение Новосибирской области в 2020 году. Онкоцентру и Искитимской ЦРБ дадут деньги
20:18 06-05-2020
Получит 6,5 млрд рублей здравоохранение Новосибирской области в 2020 году. Онкоцентру и Искитимской ЦРБ дадут деньги
В Кремле не доверяют рекордно низкому уровню одобрения Путина. Россиян пугают последствия пандемии 4
20:02 06-05-2020
В Кремле не доверяют рекордно низкому уровню одобрения Путина. Россиян пугают последствия пандемии
БердскВъезд только через блок-посты возможен в Новосибирскую область. Стоят в очередях на проверку пассажиры и водители из Бердска
19:48 06-05-2020
Въезд только через блок-посты возможен в Новосибирскую область. Стоят в очередях на проверку пассажиры и водители из Бердска
Путин обсудит выход из самоизоляции и новый пакет поддержки экономики с губернаторами 6 мая
19:33 06-05-2020
Путин обсудит выход из самоизоляции и новый пакет поддержки экономики с губернаторами 6 мая