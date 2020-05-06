С тяжелыми формами ОРВИ жителей Бердска госпитализируют в Новосибирск, с пневмонией в Искитим

При острой респираторной инфекции необходимо вызвать врача на дом

Что делать, если у вас или ваших близких началось ОРВИ?- советует главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская.

Лицам, у которым есть наличие острой респираторной инфекции необходимо сразу вызвать врача на дом. Выдается больничный лист и если заболевание протекает в легкой и средне-тяжелой форме берутся анализы на новую коронавирусную инфекцию.

— При проявлении тяжелых форм ОРВИ пациенты госпитализируются в городскую клиническую больницу №11. Если у пациентов подтверждается внебольничная пневмония по приказу Минздрава Новосибирской области они госпитализируются в Искитимскую центральную районную больницу или в городскую клиническую больницу №11 при отсутствии мест в Искитиме, — рассказала Алла Николаевна 6 мая.