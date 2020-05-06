 Владельцы бесплатно отдают двухэтажный коттедж из за призрака старушки в нем

У местных жителей этот дом пользуется не самой хорошей репутацией Непосильная задача свалилась на плечи агента по недвижимости Сильвию Маклейн из Луизианы, США. К женщине обратились владельцы старого дома, построенного ещё в конце 20-х — начале 30-х годов прошлого века. Дело в том, что этот дом стал слишком мал и старомоден, а участок мал для того, чтобы строить рядом с ним ещё один. Поэтому хозяева дома отдают его бесплатно с условием, что его перевезут и отреставрируют. Но желающих мало не из-за цены, в которую обойдётся эта транспортировка.

У местных жителей этот дом пользуется не самой хорошей репутацией. Семья Доун Деклот владела этими землями ещё с 1890-х, поэтому женщина хорошо знакома с особенностями дома. Она утверждает, что с давнего времени с ними жил призрак её прабабушки Адель, которая любила готовить. Поэтому до сих пор, если оставить на плите какие-то кастрюли или сковородки, можно услышать, как кто-то гремит крышками и помешивает содержимое.

Бабуля Адель была очень маленькой и худенькой. Она вовсе не злобный призрак, а вполне добродушный Доун Деклот Бабуля Адель была очень маленькой и худенькой. Она вовсе не злобный призрак, а вполне добродушный

Однако не все согласны терпеть лишнего квартиранта. Предыдущий жилец даже вызывал охотников за призраками, чтобы те изгнали Адель из дома, но это не помогло. Не придаёт успеха в продаже и тот факт, что дом в целом выглядит жутковато и похож на своего известного товарища — дом из «Ужаса Амитивилля», у которого, к слову, на самом деле история ненамного лучше той, что показали в хоррор-фильме.