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По упрощенке инвалидность получили 140 000 россиян с апреля 2020 года

17:45 06.05.2020 Фото: pixabay.com
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Временный порядок признания инвалидности продлевает ранее установленную группу инвалидности автоматом на полгода. Инвалидность можно получить и впервые на основании документов от медорганизаций, без посещения в Бюро МСЭ.

По упрощенке инвалидность получили 140 000 россиян с апреля 2020 года
Если срок продления инвалидности наступает в период с 1 марта до 1 октября 2020 года, то инвалидность будет автоматически продлена

С начала апреля более 55,4 тыс. гражданам автоматически была продлена ранее установленная группа инвалидности. Еще 83,5 тыс. гражданам инвалидность была установлена впервые на основании документов от медицинских организаций без личного присутствия.

«Временным порядок установления инвалидности позволяет продлевать ранее установленную группу инвалидности автоматически на полгода, а также назначать инвалидность впервые на основании документов от медицинских организаций, без личного обращения в Бюро медико-социальной экспертизы. В апреле почти 140 тыс. граждан воспользовались этим упрощенным порядком, в том числе в упрощенном порядке продлена инвалидность для 7,25 тыс. детей», – сообщил Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Напомним, что постановлением Правительства предусмотрено автоматическое продление ранее установленной группы инвалидности, в том числе для детей-инвалидов, на шесть месяцев, если срок очередного переосвидетельствования наступает в период действия документа.

Если срок продления инвалидности наступает в период с 1 марта до 1 октября 2020 года, то инвалидность будет автоматически продлена на полгода. Никаких дополнительных действий для этого не потребуется. Программы реабилитаций также продлены на полгода. Сохраняются все ранее рекомендованные реабилитационные мероприятия, включая обеспечение ТСР.

Гражданам, которым медицинскими организациями были или будут оформлены направления на получение инвалидности, освидетельствование будет проводиться без их личного участия. Назначение и выплата пенсий будут осуществляться ПФР на основании сведений Федерального реестра инвалидов без дополнительных заявлений со стороны граждан.

Источник: rosmintrud.ru

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