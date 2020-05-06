Все по полочкам о маткапитале: Сколько ждать? Какая сумма положена и как оформить маткапитал без бюрократической волокиты?

Важнейшим изменением в программу МСК является продление её на 5 лет – до 31.12. 26 .

Сумма средств на первого ребёнка — 466 617 рублей

Федеральный закон от 01.03.2020 N 35-ФЗ» внёс существенные изменения в положение о выплатах государственной помощи семьям, в которых растут дети. Важным нововведением является ежегодная индексация суммы материнского капитала на инфляцию в течение всего срока действия программы. Об изменениях в порядке выдачи материнского (семейного) капитала и других новшествах, связанных с этим видом поддержки государства семей, которые растят детей, информация предложена в статье ниже.

Программа продолжается

Важнейшим изменением в программу МСК является продление её на 5 лет – до 31.12. 26 . В этот период семьи, в которых родился или был усыновлён ребёнок, могут использовать возможность получения материальной помощи от государства.

Оформить МСК можно на первого ребёнка

С 01.01 20 государство оказывает поддержку семьям, в которых после 01.01.20 родился (был усыновлён) первый ребёнок. Ранее предполагалась помощь, если родился в семье второй и последующие дети.

Сумма средств на первого ребёнка 466 617 рублей.

Размер МСК для семей, в которых родился второй ребёнок

Семья, где родился ( или усыновлён) второй ребёнок и которая ранее не пользовалась другой помощью государства, имеет право воспользоваться программой МСК при условии выплаты средств 616 617 рублей. МСК положен при появлении на свет ребёнка после первого января 2020, если в семье есть другие дети, рождённые до внедрения рассматриваемой программы. Единовременная помощь в таком случае также 616 617 руб.

Сроки оформления сертификата сокращены

В текущем году сроки оформления сертификата не меняются и составляют:

для выдачи сертификата отводится 15 дней,

рассмотрение заявления об использовании средств – месяц.

В дальнейшем сертификат должен быть выдан за 5 рабочих дней, а заявление рассмотрено за 10 дней. Продление периода рассмотрения допускается на 10 рабочих дней, когда задерживаются с ответом ведомства, которые призваны помочь органам ПФР в разработке квалифицированного и добросовестного ответа заявителю.

Уже и сейчас ПФР реально ускорил рассмотрение заявлений.

Уменьшение бюрократической волокиты

Принято решение об беззаявительной (проактивной) выдаче документов МСК. Сертификат МСК автоматически оформляется после рождения малыша и семья может использовать средства, не имея на руках документа.

Сведения о рождении ребёнка, его родителях, количестве детей направляют в ПФР из Единого реестра записей актов гражданского состояния — ЕГР ЗАГС. Сейчас соответствующая программа тестируется.

В информационной системе будут храниться сведения об оформлении сертификата. В личном кабинете или на портале услуг родители ребёнка смогут узнать о состоянии дел.

Использование МСК для улучшения условий жизни семьи

Многие семьи используют МСК для выплаты кредита, полученного в банке на покупку жилья (иногда другие, не менее важные для семьи нужды).

С внедрением изменений процедуры сотрудничества с банком упрощены. С заявлением необходимо будет обратиться непосредственно в кредитную организацию без посредничества ПФР. В свою очередь организации, кредитующие покупку жилья, и региональные отделения ПФР будут заключать соглашения и осуществлять связь в электронном виде.

Новшеством является также право строить индивидуальные жилые дома на садовых участках за счёт средств МСК. Семья должна обладать правом собственности на такой земельный участок.

Источник: therussiantimes