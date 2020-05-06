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Мир станет адским пеклом: Треть населения Земли могут умереть к 2050 году

16:34 06.05.2020 Фото: pxhere.com
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Около трети населения окажется в условиях, присущих Сахаре. Сильнее всего изменения, прогнозируемые к 2050 году, ударят по бедным слоям.

Мир станет адским пеклом: Треть населения Земли могут умереть к 2050 году
Об опасности климатических изменений, вызванных деятельностью человека, говорится давно

Международная команда исследователей предупреждает, что продолжающееся глобальное потепление угрожает лишить людей привычной температурной ниши. Около трети населения окажется в условиях, присущих Сахаре. Сильнее всего изменения, прогнозируемые к 2050 году, ударят по бедным слоям.

Выводы специалистов представлены в журнале PNAS. Об опасности климатических изменений, вызванных деятельностью человека, говорится давно. Эксперты опасаются, что миру не удастся сдержать повышение температуры в пределах 1,5°С. Более ожидаемый показатель 2°С приведет к тому, что, к 2050-му, сотни миллионов человек столкнутся с бедностью и угрозами, вызванными климатом.

Комфортная «климатическая ниша»

Люди тысячелетиями концентрировались на территориях с определенными условиями. Так, они выбирали регионы со среднегодовой температурой (MAT) 11-15°С.

«Рассмотренные сценарии потепления и роста населения предполагают, что в следующие 50 лет от 1 до 3 млрд человек окажутся вне климатических условий, в которых они находились последние 6 000 лет. Им придется столкнуться с беспрецедентной жарой», – прокомментировали авторы.

Среднегодовая температура в ранее комфортных регионах превысит 29°С. Сейчас такие условия существуют только на 0,8% суши, в основном – в Сахаре.

Удар по бедным слоям населения

Современные технологии помогают людям адаптироваться к все более неблагоприятному климату. Но для этого требуются серьезные инвестиции.

«Потепление затронет преимущественно бедные регионы. То есть, жара ударит по людям, часто неспособным обеспечить себя кондиционером. Важно сделать упор на развитие таких территорий», – отметили авторы.

Специалисты подчеркивают необходимость проведения всеобъемлющих исследований, учитывающих взаимосвязь климата и распределения населения. С точки зрения среднегодовой температуры, люди остаются в одном диапазоне последние тысячелетия. Лишь небольшое количество живет в условиях MAT 20-25°С. При этом наблюдается значительное расширение обитаемой ниши осадков. Невостребованный осталась только самая сухая область, добавляют авторы.

В сложившейся ситуации, как показывают симуляции, к 2070-му MAT выше 29°С установится на 19% суши.

Источник: Пронедра

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