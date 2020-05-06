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Здоровье / Общество

Какие высыпания на коже могут указывать на коронавирус

17:02 06.05.2020 Фото: pxhere.com
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Ученые из Академии дерматологии и венерологии (AEDV) пришли к выводу, что помимо общих признаков заболевания коронавирусом (сухой кашель, лихорадка, озноб, затрудненное дыхание, головная и мышечная боль и другие), следует обращать внимание на изменения кожного покрова человека.

Какие высыпания на коже могут указывать на коронавирус
У некоторых больных коронавирусом людей во время заболевания наблюдались сопутствующие изменения кожи

В мире бушует пандемия коронавируса, с каждым днем набирая все больше и больше обороты. Ученые всего мира стараются изучить болезнь как можно тщательнее, ведь доселе с подобным вирусом никто не сталкивался.

Ученые из Академии дерматологии и венерологии (AEDV) провели исследования, в которых выяснили, что у некоторых больных коронавирусом людей во время заболевания наблюдались сопутствующие изменения кожи. Они появлялись без каких-либо известных причин. Поэтому ученые полагают, что они были вызваны развитием инфекционного процесса в организме человека. Они назвали те виды сыпи, которые появлялись у зараженных коронавирусом людей.

Шишковидные высыпания на ногах и руках

Подобная сыпь наблюдалась на поздних стадиях заболевания COVID-19 практически у 19% молодых пациентов. На протяжении почти двух недель сыпь наблюдалась на телах людей, после чего пропадала.

Везикулезные высыпания

Некоторые люди (около 9%), у которых заболевание коронавирусом оценивалось как средне-тяжелое, наблюдали на себе высыпания герпетического типа. Чаще всего сопутствующей сыпи подвергались пациенты среднего возраста.

Крапивница

Почти 20% людей, переболевших коронавирусом в тяжелой форме, наряду с основными симптомами болезни отмечали у себя красные, зудящие и опухшие пятна на коже. Характерно то, что сыпь появилась одновременно с другими признаками заболевания.

Макулопапулезные высыпания

Данный вид сыпи встречался в 47% случаев зараженных, у которых болезнь проходила в тяжелой форме. Клиническая картина при этом напоминала собой картину других вирусных инфекций.

Некроз сосудистой обструкции

Такие изменения кожи наблюдались лишь в 6% случаях зараженных пациентов. Следы на коже, похожие на сетку отмечали на своем теле пожилые люди, у которых болезнь проходила в очень тяжелой форме. Стоит также отметить, что в этой группе людей было зарегистрировано 10% смертности.

Ученые из Академии дерматологии и венерологии (AEDV) пришли к выводу, что помимо общих признаков заболевания коронавирусом (сухой кашель, лихорадка, озноб, затрудненное дыхание, головная и мышечная боль и другие), следует обращать внимание на изменения кожного покрова человека. Таким образом можно быстрее выявить зараженных людей и начать необходимое лечение.

Источник: rsute.ru

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