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Трудиться на общественных работах ради зарплаты предложил умирающему бизнесу депутат Госдумы

17:10 06.05.2020 Фото: © Партия "Единая Россия"
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Так Айрат Фаррахов ответил на вопрос журналиста о том, откуда работодателям брать деньги, «если работа стоит». Он напомнил, что подобную меру применяли после мирового финансового кризиса 2008 года.

Трудиться на общественных работах ради зарплаты предложил умирающему бизнесу депутат Госдумы
Айрат Фаррахов
Сюжет: Помощь бизнесу в пандемию коронавируса
Трудиться на общественных работах ради зарплаты предложил умирающему бизнесу депутат Госдумы

Трудиться на общественных работах ради зарплаты предложил умирающему бизнесу депутат ГосдумыПо 2 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса из-за COVID-19 получат регионы РоссииЕщё 59 новостей

Зампредседателя комиссии Госдумы по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства Айрат Фаррахов предложил ввести общественные работы для предприятий, в которых в связи с карантинными мерами приостановлено производство.

Так он ответил на вопрос журналиста «Парламентской газеты» о том, откуда работодателям брать деньги, «если работа стоит».
«Мы выделили целый блок вопросов, связанный с занятостью людей в подобных организациях. Одно из предложений — внести изменения в законодательство, в том числе Трудовой кодекс, чтобы ввести практику общественных работ», — сказал депутат.

Он напомнил, что подобную меру применяли после мирового финансового кризиса 2008 года.
«В 2008-2009 годах, когда был кризис, подобная федеральная программа активно использовалась. Общественные работы в условиях отсутствия спроса помогли бы сохранить коллективы, у людей появился бы заработок», — заключил Фаррахов.
В России зарегистрировали порядка 155 тысяч случаев заражения коронавирусом, около 1500 человек скончались, 20 тысяч выздоровели.

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