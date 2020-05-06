Трудиться на общественных работах ради зарплаты предложил умирающему бизнесу депутат Госдумы

Так Айрат Фаррахов ответил на вопрос журналиста о том, откуда работодателям брать деньги, «если работа стоит». Он напомнил, что подобную меру применяли после мирового финансового кризиса 2008 года.

Айрат Фаррахов

Зампредседателя комиссии Госдумы по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства Айрат Фаррахов предложил ввести общественные работы для предприятий, в которых в связи с карантинными мерами приостановлено производство.

Так он ответил на вопрос журналиста «Парламентской газеты» о том, откуда работодателям брать деньги, «если работа стоит».

«Мы выделили целый блок вопросов, связанный с занятостью людей в подобных организациях. Одно из предложений — внести изменения в законодательство, в том числе Трудовой кодекс, чтобы ввести практику общественных работ», — сказал депутат.



Он напомнил, что подобную меру применяли после мирового финансового кризиса 2008 года.«В 2008-2009 годах, когда был кризис, подобная федеральная программа активно использовалась. Общественные работы в условиях отсутствия спроса помогли бы сохранить коллективы, у людей появился бы заработок», — заключил Фаррахов.В России зарегистрировали порядка 155 тысяч случаев заражения коронавирусом, около 1500 человек скончались, 20 тысяч выздоровели.