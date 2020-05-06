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Отправят на 14-дневный карантин из-за коронавируса прилетающих в Новосибирск из Якутии

17:13 06.05.2020 Фото: pexels.com
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Дополнительная мера принята в целях недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории региона.

Отправят на 14 дневный карантин из за коронавируса прилетающих в Новосибирск из Якутии
Количество зафиксированных в Новосибирской области случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось

Расширен список регионов РФ, по прибытии из которых на территорию Новосибирской области граждане должны соблюдать 14-дневный карантин. Теперь режим двухнедельной самоизоляции ждет и граждан, приезжающих из Республики Саха (Якутия).
Соответствующее постановление № 156-п «О внесении изменения в постановление Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п» подписал Губернатор Андрей Травников. Дополнительная мера принята в целях недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории региона.

Напомним, что ранее данная мера распространялась на граждан, приезжающих в Новосибирскую область из г. Москвы, Московской области, г. Санкт-Петербурга, Ленинградской области любыми видами транспорта, за исключением граждан, следующих транзитом, а также на граждан, приезжающих из стран с неблагоприятной эпидситуацией по распространению коронавирусной инфекции.

В целях предотвращения возникновения чрезвычайной ситуации данные граждане должны соблюдать 14-дневную самоизоляцию со дня прибытия в место назначения на территории Новосибирской области, передавать сведения о своем прибытии в место назначения на территории Новосибирской области, месте, датах пребывания в г. Москве, Московской области, г. Санкт-Петербурге, Ленинградской области, контактную информацию на «горячую линию», организованную в Новосибирской области, на единый номер телефона 112.

Источник: nso.ru

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