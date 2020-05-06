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Арестовал напавшего с ножом на менеджера офиса микрозаймов и отобравшего 21 тыс. рублей бомжа суд Бердска

18:09 06.05.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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С 4 мая подозреваемый в разбое рецидивист находится под стражей в СИЗО. Его проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

Арестовал напавшего с ножом на менеджера офиса микрозаймов и отобравшего 21 тыс. рублей бомжа суд Бердска
37-летний бомж арестован по подозрению в разбое

Избрана мера пресечения в отношении лица, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ, сообщили сегодня, 6 мая, «Курьер. Среда. Бердск» в Бердском городском суде.

Постановлением Бердского горсуда от 4 мая 2020 года избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении лица, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ.

-Органами предварительного следствия лицо подозревается в совершении в апреле 2020 года в дневное время разбоя, то есть нападении в целях хищения чужого имущества – денежных средств, находящихся в офисе микрозаймов в Бердске, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья в отношении экономиста-менеджера данной организации, с применением предмета, используемого в качестве оружия (ножа), — уточнили в суде.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», бомж украл 21 тыс. рублей в офисе микрозаймов. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали 37-летнего мужчину без определённого места жительства, подозреваемого в совершении разбоя.

Как установили полицейские, в конце апреля текущего года в помещении финансового учреждения, расположенного на улице Ленина, он, угрожая менеджеру предметом, похожим на нож, похитил из кассы денежные средства в сумме более 21 тысячи рублей. Ранее мужчина уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.162 УК РФ «Разбой». Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление причастности фигуранта к аналогичным преступлениям.

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