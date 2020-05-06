«Чёртову дюжину» бердчан наказал суд за нарушение режима самоизоляции

Как сказано в постановлениях суда, каждый из осуждённых «покинул место проживания и находился в общественном месте – на улицах Бердска — с целью прогулки».
Всем тринадцати Бердский суд инкриминировал часть первую статьи 6.3 КоАП РФ. Как уточняется в судебном постановлении, двум лицам назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей, остальным – в виде предупреждения.
Как поясняется, бердчане нарушили требования постановлений губернатора №72-П «О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области» от 18 марта, №48 «Об ограничении доступа людей и транспортных средств» от 31 марта с внесенными изменениями, возникших в последующие дни апреля. В том числе, изменений, внесённых с учётом президентского указа от № 239 2 апреля «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с распространением коронавирусной инфекции».
Кроме того, сообщает суд Бердска в пресс-релизе для СМИ, 2 мая к административной ответственности был привлечён по части второй ст. 6.3 КоАП РФ, обновлённой в этом году, привлечен индивидуальный предприниматель, который в период ограничительных мероприятий нарушил требования вышеуказанных нормативных актов, а именно вёл спортивную деятельность с присутствием граждан в помещении спортивного зала. Информация о непроведении тренировок отсутствовала.
Имя проштрафившегося ИП суд Бердска не указывает. Он наказан в виде административного приостановления деятельности на 14 суток.
Статья 6.3 КоАП «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»
1. Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до пятисот рублей; на должностных лиц — от пятисот до одной тысячи рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от пятисот до одной тысячи рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц — от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
Источник: svidetel24.info