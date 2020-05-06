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Поймали пытавшуюся сбежать от карантина жительницу Бердска 1 мая в аэропорту Толмачево

18:16 06.05.2020 Фото: Википедии
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В отношении 96 человек в Новосибирской области составлены и направлены в суд административные протоколы по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ, из них уже 73 присуждены штрафы на сумму более 1 млн рублей. Из новых случаев — торговала на вокзале рыбой жительница Барабинска.

Поймали пытавшуюся сбежать от карантина жительницу Бердска 1 мая в аэропорту Толмачево
Нарушительница медицинского наблюдения пыталась улететь из Новосибирска и была задержана в аэропорту

Сотрудники полиции и органы власти в период майских праздников продолжили работу по соблюдению гражданами и предприятиями ограничительных мер, действующих в регионе в период противодействия распространению коронавирусной инфекции. Среди нарушителей – жительница Барабинска, торговавшая рыбой на вокзале, и пытавшаяся сбежать в другой регион бердчанка, а также незаконно работающий магазин обуви и продавцы суши в Новосибирске.

Всего с конца марта правоохранительными органами составлено и направлено в суд 794 протокола по разным статьям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, общая сумма штрафов на юридических лиц и граждан уже превысила 2,8 млн рублей.

Сотрудники полиции продолжают контроль жителей, прибывших c территорий с неблагополучной эпидемиологической обстановкой и находящихся под 14-дневным медицинским наблюдением по предписанию Роспотребнадзора, поскольку все они могут являться потенциальными носителями инфекции. В отношении 96 человек составлены и направлены в суд административные протоколы по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», из них уже 73 присуждены штрафы на сумму более 1 млн рублей. Среди новых нарушителей – жительница Бердска, которая 1 мая рано утром была задержана в аэропорту Толмачево при попытке улететь в другой регион вместо того, чтобы находиться дома на самоизоляции и соблюдать предписанный ей режим.

Для справки
С 31 марта в Новосибирской области действуют ограничения доступа людей и транспортных средств – они продлены до 11 мая 2020 года.

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