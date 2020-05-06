Торговали незаконно рыбой на вокзале и суши в кафе: поймали новых нарушителей самоизоляции в Новосибирской области

Всего по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФв регионе составлено и направлено в суд 58 административных протоколов на юридических лиц, из них 38 уже присуждены штрафы на общую сумму свыше 1,3 млн рублей, вынесено 11 решений о приостановлении деятельности. Есть такие и в Бердске.

Незаконно оказывали услуги новые нарушители ограничительных мер в период распространения коронавируса в НСО

Проводятся профилактические мероприятия с жителями и работниками предприятий, направленные на необходимость соблюдения установленных в регионе правил поведения в период противодействия распространению коронавирусной инфекции (ношение масок, соблюдение социальной дистанции, всеобщей самоизоляции и др.).

На тех, кто грубо нарушает эти и другие требования, сотрудниками полиции и областных органов власти составлено уже около 600 административных протоколов по ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», часть из них уже оштрафована на общую сумму 425,5 тыс. рублей. Среди нарушителей в период майских праздников – жительница Барабинска, которая поздно вечером 3 мая была задержана на железнодорожной станции Барабинск. При выяснении обстоятельств оказалось, что нарушительница покинула свое фактическое место проживания с целью торговли рыбой на перроне станции.

Ряд нарушений по вышеуказанной статье выявлен среди юридических лиц в ходе совместных проверок сотрудников полиции, Роспотребнадзора и органов власти Новосибирской области. По итогам проверок 4 и 5 мая в Новосибирском Академгородке обнаружены магазин обуви и магазин семян и товаров для садоводства, работающие с нарушениями. Персонал организаций не был обеспечен средствами защиты. Грубые нарушения выявлены в Ленинском районе Новосибирска – в формате кафе работало предприятие общественного питания «Суши Make». В момент проведения рейда установлено, что помимо продажи продукции здесь осуществлялось обслуживание посетителей. В отношении юридических лиц возбуждены административные дела и начаты расследования по разным статьям КоАП РФ, нарушителям грозят штрафы.

В частности, всего по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» составлено и направлено в суд 58 административных протоколов на юридических лиц, из них 38 уже присуждены штрафы на общую сумму свыше 1,3 млн рублей, вынесено 11 решений о приостановлении деятельности.

В Бердске, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на 14 дней приостановили работу спортзала по решению суда — в режим самоизоляции там тренировались люди.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», с 5 мая сотрудниками минпромторга начались проверки торговых предприятий на предмет соблюдения регионального законодательства и масочного режима в организациях. К работе также подключились сотрудники минтранса – они будут следить за уведомлением о необходимости ношения масок в транспорте.