Обнадежил испытанный in vitro препарат против коронавируса «Фавипиравир», заявил Мурашко

По его словам, есть и ряд других препаратов, которые активно используются в лечении COVID-19, включая все лекарства с недоказанной эффективностью.

Глава Минздрава Михаил Мурашко оценил первые результаты исследований препарата «Фавипиравир»

Первые результаты клинических исследований препарата «Фавипиравир» для лечения коронавируса обнадеживают, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«По лекарственным препаратам, в первую очередь, это препараты те, которые утверждены в методических рекомендациях, по ним идет мониторинг. Мы дополнительно обращались к производителям, и производитель развернул дополнительные площадки… С поступлениями из-за рубежа, к сожалению, в (определенный) период возникла проблема, поскольку все страны пользовались одними и теми же препаратами, в частности, сейчас говорю о гидроксихлорохине. И этого препарата объем в Российской Федерации практически покрыли, весь дефицит, который был, и производитель нас уверил, что дополнительно еще в этом месяце он проведет почти 400 тысяч упаковок, что в общем должно покрыть потребность», — рассказал Мурашко на заседании Комитета по охране здоровья.

По его словам, есть и ряд других препаратов, которые активно используются в лечении коронавируса, включая все препараты с недоказанной эффективностью.

«И по «Фавипиравиру», этот препарат разработан сегодня отечественной фармацевтической компанией полного цикла. На него дали разрешение на клиническое испытание и клинические исследования, и он сегодня находится в клиниках. Первые результаты он показывает обнадеживающие. Дает нам надежду, что этот препарат, возможно, тоже будет работать. Он показал себя in vitro в исследованиях, в тестированиях», — сообщил Мурашко.

Кроме того, по словам главы Минздрава, в общей сложности семь препаратов находятся на клинических испытаниях.