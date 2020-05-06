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Обнадежил испытанный in vitro препарат против коронавируса «Фавипиравир», заявил Мурашко

18:30 06.05.2020 Фото: Кремлин.ру
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По его словам, есть и ряд других препаратов, которые активно используются в лечении COVID-19, включая все лекарства с недоказанной эффективностью.

Обнадежил испытанный in vitro препарат против коронавируса Фавипиравир, заявил Мурашко
Глава Минздрава Михаил Мурашко оценил первые результаты исследований препарата «Фавипиравир»
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Обнадежил испытанный in vitro препарат против коронавируса Фавипиравир, заявил Мурашко

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Первые результаты клинических исследований препарата «Фавипиравир» для лечения коронавируса обнадеживают, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«По лекарственным препаратам, в первую очередь, это препараты те, которые утверждены в методических рекомендациях, по ним идет мониторинг. Мы дополнительно обращались к производителям, и производитель развернул дополнительные площадки… С поступлениями из-за рубежа, к сожалению, в (определенный) период возникла проблема, поскольку все страны пользовались одними и теми же препаратами, в частности, сейчас говорю о гидроксихлорохине. И этого препарата объем в Российской Федерации практически покрыли, весь дефицит, который был, и производитель нас уверил, что дополнительно еще в этом месяце он проведет почти 400 тысяч упаковок, что в общем должно покрыть потребность», — рассказал Мурашко на заседании Комитета по охране здоровья.

По его словам, есть и ряд других препаратов, которые активно используются в лечении коронавируса, включая все препараты с недоказанной эффективностью.

«И по «Фавипиравиру», этот препарат разработан сегодня отечественной фармацевтической компанией полного цикла. На него дали разрешение на клиническое испытание и клинические исследования, и он сегодня находится в клиниках. Первые результаты он показывает обнадеживающие. Дает нам надежду, что этот препарат, возможно, тоже будет работать. Он показал себя in vitro в исследованиях, в тестированиях», — сообщил Мурашко.

Кроме того, по словам главы Минздрава, в общей сложности семь препаратов находятся на клинических испытаниях.

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От редакции

Скоро найдут лекарства от коронавируса?

Аноним, 06 мая 2020 19:17
Вот себе в правительстве и введёте желательно ректально. Говорят так всасываемость лучше

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