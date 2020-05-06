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Бежать забирать деньги из банков россиянам? Заморозка вкладов не планируется, заявил Силуанов

18:58 06.05.2020 Фото: Кремлин.ру
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Так министр финансов прокомментировал предположение, что опасающиеся новых инициатив властей граждане начнут забирать накопления из кредитных организаций с целью избежания их потери.

Бежать забирать деньги из банков россиянам? Заморозка вкладов не планируется, заявил Силуанов
Министр финансов Антон Силуанов оценил возможность заморозки вкладов россиян

Глава Минфина РФ Антон Силуанов оценил возможность заморозки или конвертации вкладов в российских банках на фоне сложившейся ситуации в экономике, пишут «Ведомости».

В интервью изданию министр финансов подчеркнул, что подобных действий не планируется. Так он прокомментировал предположение, что опасающиеся новых инициатив властей граждане начнут забирать накопления из кредитных организаций с целью избежания их потери.

Ранее в Российской Федерации был принят закон о введении налога в размере 13% с дохода по банковским вкладам при особых условиях. Заплатить придется, если он превысит сумму условного дохода от вклада в 1 млн рублей по ставке Банка России. При этом налог взимается только с части, которая превышает такой условный доход.

С точки зрения Силуанова, у обеспеченных людей, чей достаток позволяет иметь такие вклады, хватит денег для уплаты налога, а остальные его не заметят. Кроме того, как отметил глава ведомства, риск оттока вкладов принимался во внимание при расчетах нового налога.

Но власти решили, что вкладчикам некуда будет деваться — наличность не принесет никакой прибыли, а за границей ставки близки к нулю или имеют отрицательные значения.

Ранее сообщалось, что граждане РФ из-за обвала курса российского рубля начали массово забирать иностранную валюту из кредитных организаций. За март выведено около $5 млрд.

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Аноним, 06 мая 2020 19:17
Что-то за последние 10 дней это уже третья «успокоительная» ( а может и заупокойная речь) высокопоставленных чиновников. И с чего бы это?
Аноним, 06 мая 2020 19:54
По нарушителям самоизоляции.

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