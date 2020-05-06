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Въезд только через блок-посты возможен в Новосибирскую область. Стоят в очередях на проверку пассажиры и водители из Бердска

19:48 06.05.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Как рассказали очевидцы, на трассе Р-256 гораздо больший поток автомобилей движется в направлении Алтайского края. Но на границе регионов туристам объясняют, что отдохнуть не придется — базы закрыты.

Въезд только через блок посты возможен в Новосибирскую область. Стоят в очередях на проверку пассажиры и водители из Бердска
На южном въезде в Бердск установили предупреждающий о коронавирусе баннер

В Новосибирской области организовано функционирование 7 контрольно-пропускных пунктов на автомобильных дорогах общего пользования в местах въезда на территорию региона.

На пунктах ведется работа по контролю за перемещением автотранспорта между регионами – предусмотрено анкетирование граждан о цели поездки, сроках и месте пребывания на территории другого субъекта РФ вне места проживания, контактных данных для связи с гражданином.

Также проводится информирование о действующих в Новосибирской области ограничительных мероприятиях, принятых в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции.

Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» очевидцы, блок-пост стоит на границе с Алтайским краем на трассе Р-256. Полицейские останавливают даже пассажирские автобусы, а не только личный транспорт. Большинство пассажиров и водителей с пониманием относятся к таким мерам.

Между тем, по словам очевидцев, из Новосибирской области на Алтай потоком идут автомобили. Но их предупреждают, что отдыхать на алтайских курортах не придется — они закрыты. И на Алтае тоже стоят кордоны.

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