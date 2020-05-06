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Самолеты в небе и живой военный оркестр: генерал 41-й армии поздравил с Днем Победы фронтовиков из Бердска.Смотрите на видео

21:18 06.05.2020 Фото: Пресс-службы штаба ЦВО
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Для ветеранов-бердчан приготовили грандиозный сюрприз: на большом мониторе они наблюдали за пролетом военной авиации, подготовленном специально для них военными летчиками, а также за торжественным прохождением парадного строя военнослужащих.

Самолеты в небе и живой военный оркестр: генерал 41 й армии поздравил с Днем Победы фронтовиков из Бердска.Смотрите на видео
В Бердске ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы поздравили военнослужащие

Командование 41 общевойсковой армии и военнослужащие соединения специального назначения Центрального военного округа поздравили вфронтовиков из Бердска с наступающей 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Для них в живую играл оркестр, прошел небольшой парад и в небо поднялись самолеты.

В честь приближающегося большого праздника военнослужащие решили порадовать ветеранов -бердчан и подарить им настоящий праздник.

Николая Илюшечкина, которому в этом году исполнилось 94 года, лично поздравил командующий 41-й общевойсковой армии ЦВО генерал-майор Яков Резанцев. Они вместе послушали музыкальные композиции военных лет, которые в живую сыграл военный оркестр соединения специального назначения.

Также для ветерана приготовили грандиозный сюрприз: на большом мониторе Николай Семенович мог наблюдать за пролетом военной авиации, подготовленном специально для него военными летчиками, а также за торжественным прохождением парадного строя военнослужащих.

В этот же день поздравили 92-летнего фронтовика Ивана Фролова. Для него под гармонь военнослужащий Никита Матвеев исполнил песни посвященные тяжелым дням войны: «Майский вальс», «Прощание славянки», «В землянке» и другие. После живого концерта ветеран рассказал про свою службу в годы Великой Отечественной войны.

Справка

Николай Семенович Илюшечкин родился 9 октября 1926 года. Призван в армию 3 ноября 1943 года. Служил наводчиком 57-миллиметровой пушки. В составе 61 гвардейского полка 17 дивизии 2-го кавалерийского корпуса 1 Белорусского фронта прошел от Белоруссии до Берлина. Награжден Орденом Отечественной войны 2 степени, медалями «За Отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Белоруссии», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За Победу над Германией».

Иван Игнатьевич Фролов родился в 1928 году. Призван в 1945 году, прошёл обучение в г. Бердске. Участник Маньчжурской стратегической наступательной операции в августе 1945 года на хингано-мукденском направлении. Награжден Орденом Отечественной войны, медалью «За победу над Японией».

Самолеты в небе и живой военный оркестр: генерал 41 й армии поздравил с Днем Победы фронтовиков из Бердска.Смотрите на видео

Для бердских фронтовиков играл военный оркестр

Самолеты в небе и живой военный оркестр: генерал 41 й армии поздравил с Днем Победы фронтовиков из Бердска.Смотрите на видео

Иван Фролов и Николай Илюшечкин живут в Бердске

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