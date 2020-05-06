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Заразилась COVID-19 министр культуры Ольга Любимова

19:08 06.05.2020 Фото: Кремлин.ру
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После того, как результат теста на коронавирус оказался положительным, чиновник перешла на «удаленку». Болезнь протекает в легкой форме, о госпитализации речи не идет.

Заразилась COVID 19 министр культуры Ольга Любимова
Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом

Тест на коронавирус, который сдала министр культуры России Ольга Любимова, оказался положительным, сообщила ТАСС в среду пресс-секретарь министра Анна Усачева.

«Глава Минкультуры Ольга Любимова работает удаленно. Результаты теста на COVID положительные, министр находится дома, проводит рабочие совещания в режиме видеоконференции, участвует во встречах и переговорах в онлайн-форматах. Болезнь протекает в легкой форме, о госпитализации речи не идет», — сказала Усачева.

На прошлой неделе коронавирусную инфекцию выявили у председателя правительства Михаила Мишустина и министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимира Якушева.

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От редакции

Кто следующий из правительства?

Аноним, 06 мая 2020 20:44
Думаю все уже поняли, что это такая уважительная причина сбежать с подводной лодки с безумным капитаном

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