Путин скомандовал — Золотов ответил «есть»: отчитался об охране больниц с зараженными коронавирусом глава Росгвардии

Совещание прошло очно. Свыше 20 тыс. военнослужащих ежедневно выполняют задачи по режимно-ограничительным мероприятиям, по защите граждан, по местам охранения объектов здравоохранения – там, где находятся больные коронавирусом.

Встреча президента Владимира Путина с директором Федеральной службы войск национальной гвардии Виктором Золотовым

Владимир Путин провёл рабочую встречу с директором Федеральной службы войск национальной гвардии – главнокомандующим войсками национальной гвардии РФ Виктором Золотовым вечером 6 мая. Об этом сообщает сайт Кремля.

Дословно

В.Путин: Виктор Васильевич, ограничений много в данный момент времени. И большую работу для того, чтобы эти ограничения соблюдались, проводят войска национальной гвардии. Как строится работа войск национальной гвардии сегодня?

В.Золотов: Товарищ Верховный Главнокомандующий!

Войска выполняют задачи с учетом коронавирусной инфекции. Мы организовали соответствующий оперативный штаб, который координирует деятельность войск в этот период. У нас, по рекомендации Минтруда, женщины, у которых дети до 14 лет, и лица старше 60 лет отправлены на самоизоляцию, мы предприняли меры по защите военнослужащих и сотрудников, выдаем медикаменты, средства индивидуальной защиты, противовирусные средства, проводится термометрия личного состава, дезинфекция зданий, помещений, частей, площадей войсковых частей. И в то же время мы перепрофилируем три военных госпиталя, для того чтобы нам дополнительно было выделено 287 коек для больных коронавирусом. Общая численность [коек] у нас на сегодняшний день составляет 1127 единиц.

С Минпромторгом, Минфином, Минздравом мы прорабатываем вопрос о закупке и оснащении 280 автомобилей скорой помощи. Министерство финансов выделило нам 1,3 миллиарда рублей, которые мы используем как раз для закупки, в том числе, медикаментов в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Свыше 20 тысяч военнослужащих ежедневно выполняют задачи по режимно-ограничительным мероприятиям, по защите граждан, по местам охранения объектов здравоохранения – там, где находятся больные коронавирусом.

Мы выполняем задачи по контролю оборота оружия, частной охранной и детективной деятельности. Непосредственно мною издан указ о пролонгации действия разрешительных документов, затем чтобы граждане до 1 сентября этого года, когда граждане начнут их переоформлять, на них не были наложены штрафные санкции.

Далее мы выполняем также задачи непосредственно вневедомственной охраны, по охране жилищ граждан, их имущества. Под охраной у нас находится свыше миллиона таких объектов. Кроме того, мы продолжаем выполнять охрану и важных государственных объектов, у нас их 72, в том числе объекты, которые находятся в Арктике, в портах Северного морского пути, в частности, в 2019 году мы приняли под охрану непосредственно плавучую атомную теплоэлектростанцию в Певеке.

Непосредственно с 2016 по 2020 год объем бюджетных ассигнований для Росгвардии увеличился на 40 миллиардов, что позволило нам выплатить социальные выплаты, в том числе укрепить ресурсную базу войск, в частности мы решили вопросы с продовольствием, горюче-смазочными материалами, выплатой материальных гарантий.

Также мы закупили морскую технику для охраны объектов в Керченском проливе. Кроме того, отремонтировали вертолеты. И при допфинансировании мы еще закупили 680 единиц бронированных автомобилей и специальной техники и смогли заменить устаревшие БТРы-70 на БТРы-80 и 82М.

Войска выполняют задачи без срывов. Мы выполняем задачи совместно с Объединенной группировкой войск на Северном Кавказе, ограниченным контингентом в Сирийской Арабской Республике. И 115-я отдельная бригада особого назначения выполняет все задачи, которые поставлены перед ней, по охране, как я уже сказал, объектов и транспортного перехода в Керченском проливе. Все задачи проходят без срывов.

В.Путин: Виктор Васильевич, Вы знаете, что я поручил Правительству проработать, в том числе и с целью поддержки автопрома, организовать дополнительные закупки специальной автомобильной техники для силовых структур. У вас дополнительные потребности в этой технике есть?

В.Золотов: Есть, для вневедомственной охраны – в легковых автомобилях.

В.Путин: Не только легковые автомобили имеются в виду. Может быть, кстати говоря, и военная техника, специальная техника – какая угодно.

В.Золотов: Специальную технику мы сейчас закупили, 680 единиц, но нам еще нужно будет.

В.Путин: Вы сформулируйте, пожалуйста, эту заявку, и по легковым автомобилям, и по специальной технике, и представьте ее в Правительство как можно быстрее.

В.Золотов: Есть.