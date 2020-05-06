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Путин обсудит выход из самоизоляции и новый пакет поддержки экономики с губернаторами 6 мая

19:33 06.05.2020 Фото: Кремлин.ру
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Объем и сроки снятия ограничений остаются прерогативой глав регионов — ситуация везде разная. Но назвать субъекты, где хуже, а где лучше, пресс-секретарь президента Песков отказался. Возможно, глава государства снова обратится к нации.

Путин обсудит выход из самоизоляции и новый пакет поддержки экономики с губернаторами 6 мая
Путин посоветуется с главой Роспотребнадзора о снятии самоизоляции

«Президент проведет важное совещание по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики», — отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он пояснил, что будет рассматриваться действие первых двух пакетов мер поддержки экономики, их эффективность. Он уточнил, что ожидаются выступления министра труда и социальной защиты Антона Котякова, министра здравоохранения Михаила Мурашко, министра экономического развития Максима Решетникова и других руководителей ведомств. Доклады по вопросу о поэтапном снятии ограничений будут представлены главой Роспотребнадзора Анной Поповой и мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Отвечая на вопрос, во многих ли регионах РФ эпидемиологическая ситуация позволяет снимать ограничения, Песков обратил внимание на то, что этот вопрос является «прерогативой главы региона». «Ситуация во всех регионах разная, есть показатели общей динамики, но и есть ситуация, которая отличается от региона к региону», — отметил он.

Представитель Кремля не стал называть регионы, где ситуация с распространением коронавируса лучше или хуже. «Ситуация подвижная, главное решение за главами регионов», — цитирует Пескова ТАСС. Он считает, что предложения по возможной процедуре снятия ограничений прозвучат на сегодняшнем совещании у президента РФ.

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