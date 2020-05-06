В Кремле не доверяют рекордно низкому уровню одобрения Путина. Россиян пугают последствия пандемии

В апреле уровень доверия президента составил 59%, хотя в феврале он был выше на 10 процентных пунктов. Это самый низкий уровень одобрения за все время проведения опросов с 2000 года. Самый высокий рейтинг наблюдался в 2008 году, тогда он составил 85%.

Дмитрий Песков прокомментировал апрельские данные «Левада-центра» по рейтингу Путина

Уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину за последние 2,5 года снизился в два раза, свидетельствуют данные опроса «Левада-центра». Так, в ноябре 2017 года, отвечая на открытый вопрос «Назовите 5-6 политиков, которым вы больше всего доверяете?», 59% опрошенных россиян назвали Владимира Путина. А в апреле 2020 года только 28% респондентов назвали имя главы государства, отвечая на тот же вопрос.

При этом в «Левада-центре» подчеркивают, что опросы в апреле этого года проводились по телефону из-за режима самоизоляции, предыдущие опросы проводились в форме личного интервью. «Телефонные опросы, проводившиеся в „Левада-центре“, дают несколько более конформистские ответы, в сравнении с принятыми личными интервью по месту жительства. <…> В некоторых ситуациях респонденты при телефонных опросах демонстрируют большую лояльность власти и могут чаще высказывать позитивные мнения, чем в более продолжительных и разнотемных опросах face-to-face», — предупреждает Лев Гудков.

Интересно также и то, что в ходе телефонного интервью в апреле 2020 года число россиян, признавшихся, что не одобряют деятельность Владимира Путина, было на треть выше, чем число тех, кто не одобряет работу главы правительства Михаила Мишустина. Так, деятельность Путина не одобряет 33% опрошенных жителей России, а вот деятельность Мишустина не одобряют 23% респондентов. При этом одобряют работу Владимира Путина 59% опрошенных, а работу Мишустина — 46%. «Хотя соотношение одобрения и неодобрения остается почти прежним при обеих техниках опроса, сам факт, что в телефонном опросе в апреле 2020 года доверие Путину высказывают несколько меньшее число респондентов, чем в личном интервью в марте (59% и 63% соответственно), может служить показателем снижения доверия и растущей неопределенности респондентов», — считает Гудков.

При этом социолог подчеркивает, что «сильнее эти состояния тревоги перед будущем, связанные с социальными последствиями пандемии и ее влиянием на экономику, занятостью, доходами населения, проявляются в отношении к Михаилу Мишустину». Ведь доля затруднившихся оценить его деятельность в обострившейся кризисной ситуации резко возросла и составила 32%. «Удовлетворенность от отставки Дмитрия Медведева и назначения новым руководителем правительства Мишустина прошла, а нового понимания качеств и эффективности деятельности премьер-министра не возникло», — уверен эксперт.

По результатам опроса «Левада-центра», мнение жителей России относительно того, в правильном ли направлении движется страна, разделились поровну: 42% респондентов сказали, что Россия движется в верном направлении, столько же россиян считают, что страна движется по неверному пути. Добавим, что еще в январе 2020 года 52% респондентов считали, что Россия на правильном пути.

В Кремле не спешат доверять опросам «Левада-центра», отмечая, что есть и другие методики подсчета, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он ответил на вопрос журналистов, как в Кремле относятся к исследованию «Левада-центра», согласно которому рейтинг президента Владимира Путина снизился в два раза за последние два с половиной года.

«Мы неоднократно уже говорили, что у них существуют разные методики, мы не склонны полностью доверять результатам этих опросов», — сказал представитель Кремля. Он добавил, что «существуют и другие опросы, которые дают иную картину».

Согласно опубликованным результатам телефонного опроса «Левада-центра», проведенного 24-27 апреля, уровень одобрения деятельности Путина на посту президента снизился до исторического минимума. В апреле этот показатель составил 59%, хотя в феврале он был выше на 10 процентных пунктов. Это самый низкий уровень одобрения за все время проведения опросов с 2000 года. Самый высокий рейтинг наблюдался в 2008 году, тогда он составил 85%.

33% респондентов сказали, что не одобряют работу Путина. 35% участников опроса назвали Путина среди политиков, которым доверяют.