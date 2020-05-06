Получит 6,5 млрд рублей здравоохранение Новосибирской области в 2020 году. Онкоцентру и Искитимской ЦРБ дадут деньги

Запланирован капитальный и текущий ремонт, а также переоснащение медицинскими изделиями поликлинических отделений, врачебных амбулаторий и ФАПов Новосибирской области. Хотят приобрести 12 единиц санитарного транспорта для нужд районных больниц.

Почти 6,5 млрд рублей направят на развитие нацпроекта «Здравоохранение» в Новосибирской области в 2020 году, обсудили в правительстве НСО

Реализация национального проекта «Здравоохранение», работа по созданию единого цифрового контура и планы развития отрасли в 2020 году стали главными темами совещания, которое прошло 6 мая в Правительстве региона под руководством первого заместителя Губернатора Новосибирской области Юрия Петухова. В совещании, организованном в режиме видеоконференцсвязи, приняли участие представители Правительства региона и руководители медицинских организаций.

Как отметил Юрий Петухов, мероприятия по реализации в Новосибирской области национального проекта «Здравоохранение» необходимо проводить на высоком организационном уровне, с ответственным и профессиональным подходом. «Нацпроект имеет высокую социальную важность для каждого жителя нашего региона, и только при качественной совместной работе мы сможем добиться успешных и качественных результатов. Необходимо реализовывать нацпроект в соответствии с утвержденной дорожной картой учреждений, с соблюдением всех сроков», – подчеркнул Юрий Петухов.

С основным докладом «О проведенной работе по реализации национального проекта «Здравоохранение» в Новосибирской области в 2020 году» выступил заместитель министра здравоохранения Александр Колупаев. В рамках нацпроекта в 2020 году предусмотрены лимиты бюджетных обязательств в размере 6 миллиардов 379 миллионов рублей. При этом работа проводится при взаимодействии министерства здравоохранения, министерства строительства и министерства цифрового развития и связи Новосибирской области.

Так, в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» запланировано приобретение 167 единиц оборудования для трех медицинских учреждений. Также в этом году запланировано оснащение медицинским оборудованием центров амбулаторной онкологической помощи в Карасукской, Татарской и Искитимской центральных районных больницах.

В рамках реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в 2020 году запланировано приобретение 442 единиц медицинских изделий, в том числе – «тяжелого» оборудования. Продолжится работа по оборудованию региональных сосудистых центров. Особое внимание уделяется внедрению регионального стандарта по лекарственному обеспечению пациентов, перенесших острый коронарный синдром, ишемический инсульт в течение 12 месяцев после перенесенного сердечно-сосудистого события.

Продолжается реализация других проектов – «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Развитие детского здравоохранения», «Создание единого цифрового контура». В частности, в 2020 году ожидается выполнение не менее 150 вылетов вертолета санитарной авиации. Запланирован капитальный и текущий ремонт, а также переоснащение медицинскими изделиями поликлинических отделений, врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов Новосибирской области. Планируется приобретение 12 единиц санитарного транспорта для нужд центральных районных больниц.

Говоря о строительстве новых ФАПов было отмечено, что в 2020 году ожидается строительство 41 нового объекта.

Также на совещании были представлены доклады о создании единого цифрового контура в здравоохранении Новосибирской области, мониторинге работоспособности медицинской информационной системы, а также на другие актуальные темы.

Для справки

Всего с 2019 по 2024 годы на реализацию региональных проектов национального проекта «Здравоохранение» в Новосибирской области планируется направить 33,7 млрд рублей, из них почти 26 млрд рублей – средства консолидированного бюджета Новосибирской области, 7,9 млрд рублей – средства федерального бюджета.

Национальный проект «Здравоохранение» реализуется в России в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Паспорт проекта в 2018 году утвержден Советом при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Ключевые цели нацпроекта – снижение смертности населения, снижение младенческой смертности, ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год, обеспечение оптимальной доступности для населения медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, упрощение процедуры записи на прием к врачу, увеличение объема экспорта медицинских услуг.