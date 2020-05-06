Путин: Сколько конкретно людей, семей и предприятий получили помощь в самоизоляцию? Полный текст

Президент напомнил меры поддержки: прямые выплаты семьям с детьми и медикам, повышение пособия для тех, кто после 1 марта потерял работу, госсубсидии и льготные зарплатные кредиты для предприятий, которые сохраняют занятость, отсрочки по налоговым, кредитным, арендным платежам.

Совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы провел Владимир Путин 6 мая

Глава государства начал в режиме видеоконференции совещание по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы. На повестке дня также предложения по поэтапному выходу из режима противоэпидемических ограничений, введённых в рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции.

В совещании принимают участие министры, глава Роспотребнадзора и главы всех регионов, в том числе губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Дословно

В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день.

Прежде чем начать наше сегодняшнее совещание, хочу передать вам самые наилучшие пожелания и привет от Михаила Владимировича Мишустина. Он идет на поправку, там все штатно, не без температуры, как в таких случаях часто бывает, но восстанавливается Михаил Владимирович. Мы с ним каждый день на связи, он принимает участие в текущей работе, в подготовке всех наших решений. Пожелаем ему скорейшего выздоровления. А вам от него – большой привет.

У нас сегодняшнее совещание состоит из двух частей: это доклады о том, как реализуются принятые в марте-апреле решения, направленные на поддержку граждан и экономики в условиях эпидемии коронавируса, и потом вторая часть будет связана с выходом из ограничительных норм, что называется.

Напомню о двух пакетах мер, которые вводились последовательно, расширялись, дополняли друг друга в рамках единой логики действий. С учётом развития ситуации, мы это делали с вами поэтапно. С учётом проблем, с которыми сталкиваются сейчас граждане, компании малого и среднего бизнеса, эти решения принимались.

Среди приоритетных решений отмечу прямые выплаты семьям с детьми, сотрудникам медицинских учреждений и служб скорой помощи; повышение пособия для тех, кто после 1 марта столкнулся с временной потерей работы; государственные субсидии и льготные зарплатные кредиты для предприятий, которые сохраняют занятость, сохраняют свои коллективы; отсрочки по налоговым, кредитным, арендным платежам.

Кроме того, дополнительные меры поддержки были приняты в ходе серии совещаний по ситуации в базовых отраслях национальной экономики: это автопром, строительная индустрия, банковский сектор и топливно-энергетический комплекс, ОПК, ракетно-космическая отрасль. Добавлю, что завтра рассмотрим положение дел на транспорте.

Хотел бы сегодня услышать, как на практике работают механизмы поддержки и, главное, сколько конкретно людей, семей, трудовых коллективов такую помощь уже получили или получат в самое ближайшее время – не когда-то потом, а именно в те сроки, которые были нами ранее установлены.

Отдельно и предметно прошу остановиться на возникающих проблемах – что сделано для их оперативного, неотложного устранения, включая корректировку нормативно-правовой базы.

И ещё один важнейший вопрос нашей повестки. Я уже сказал, что у нас два вопроса будет.

Как вы знаете, к 5 мая просил разработать рекомендации по параметрам аккуратного, постепенного выхода из режимов вынужденных ограничений. Такая оценка Правительством, Роспотребнадзором совместно с рабочей группой Госсовета проведена. Сегодня заслушаем подготовленные предложения.

Также обращаюсь к главам всех регионов России и напоминаю, что вам, в свою очередь, опираясь на эти рекомендации, необходимо за ближайшие дни выработать свои планы действий на период после 11 мая.

Конечно, жизнь гораздо сложнее любых схем. И, тем не менее, важно иметь обоснованный, выверенный с учётом мнения специалистов алгоритм действий для каждого региона страны.

Мы видим, что ситуация с распространением коронавируса в субъектах Федерации складывается по-разному. Как уже говорил, где-то жёсткие, оправданные профилактические меры необходимо сохранять или даже дополнять, а где-то возможно планировать их определённое, обоснованное смягчение. Но только с опорой на мнение учёных, специалистов и с учётом всех факторов и возможных рисков.

Вновь подчеркну: нельзя забегать вперёд. Любая неосторожность или поспешность могут обернуться срывом, откатом назад. Цена малейшей ошибки – это безопасность, жизнь, здоровье наших людей. Поэтому ответственность за каждое принятое решение – и коллег из Правительства, и глав регионов – крайне высока. Давайте никогда не будем об этом забывать.