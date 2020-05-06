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Пустить на ликвидацию последствий коронавируса бюджетные кредиты разрешило регионам правительство России

21:03 06.05.2020 Фото: Википедии
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В 2020 году субъекты РФ полностью освобождаются от погашения долга. В 2021–2024 годах будут выплачивать по 5% задолженности ежегодно, в 2025–2029 годах – остаток равными долями с возможностью досрочного погашения.

Пустить на ликвидацию последствий коронавируса бюджетные кредиты разрешило регионам правительство России
Постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин

Регионы в 2020 году освобождены от платежей по бюджетным кредитам, сообщили в российском правительстве.
Для поддержки регионов принято решение скорректировать график их выплат по бюджетным кредитам. Постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

В 2020 году субъекты РФ полностью освобождаются от погашения долга. В 2021–2024 годах будут выплачивать по 5% задолженности ежегодно, в 2025–2029 годах – остаток равными долями с возможностью досрочного погашения.

Средства, которые освободятся в 2020 году, субъекты смогут направлять на ликвидацию последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на компенсацию снижения налоговых и неналоговых доходов. Это позволит обеспечить устойчивость бюджетов регионов в условиях непростой социально-экономической ситуации.

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