Грузовой «Фотон» задавил насмерть пешехода в Искитиме
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Грузовой «Фотон» задавил насмерть пешехода в Искитиме

8:45:365/6/2020
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Страшная авария произошла сегодня, 6 мая, в 17.00 на улице Лизы Чайкиной.


В настоящее время сотрудники ГИБДД и следователи из полиции районного центра разбираются с обстоятельствами смертельного ДТП. О предварительных результатах и причинах трагедии сайту «Свидетель» рассказала по телефону Ольга Ерохина, инспектор по пропаганде ГИБДД Искитима.


— Личность погибшего ещё устанавливается. Документов при нём не было. Предположительно ему 56 лет. Он шёл вдоль дороги, по которой в сцепке двигались два грузовика – «КамАЗ» тянул на буксире сломавшийся «Фотон».


Как рассказала Ольга Ерохина, мужчина-пешеход сам упал на буксировочный трос, протянутый между грузовиками, и, как результат, попал под колёса, находившегося в сцепке сзади «Фотона».


Несчастный скончался на месте происшествия. Правоохранители не исключают, что погибший был подшофе, иначе как объяснить его внезапное падение между грузовиков? Однако подтвердить или опровергнуть это предположение сможет, по словам Ерохиной, исключительно судебно-медицинская экспертиза.


Источник: svidetel24.info

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