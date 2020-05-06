Тройное убийство: Зарезал троих незнакомцев во время драки житель поселка под Тверью

Орудие убийства нашли на месте тройного убийства

Тела убитых были найдены местными жителями у одного из домов на Центральной улице поселка Михайловское Калининского района Тверской области. На место выезжали ОМВД России по Калининскому району и СУ СК РФ по региону.

На месте происшествия было обнаружено орудие убийства — нож. Затем по горячим следам задержан 30-летний мужчина, местный житель.

Следователи считают, что 2 мая 2020 года между ним и тремя мужчинами (одним малознакомым ему и двумя незнакомцами) произошел конфликт, а затем драка, во время которой подозреваемый несколько раз ранил обидчиков. Все трое (мужчины 1981, 1986 и 1990 годов рождения) скончались от полученных ран.

Подозреваемый заключен под стражу, уточняют в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (убийство двух и более лиц).