Безработными стали 735 тыс. человек за март и апрель в России. 208 тыс. из них имеют право на максимальное пособие в 12 130 рублей. И в Бердске

Всего зарегистрированы безработными 1 млн 243 тыс. россиян. На пособия для потерявшим работу после 1 марта выделено 1,8 млрд рублей.

В России за два месяца зарегистрировали 735 тысяч безработных

Глава Минтруда Антон Котяков на совещании с президентом Владимиром Путиным 6 мая заявил, что в РФ зарегистрированы безработными 1 миллион 243 тысяч человек, в том числе за последние два месяца 735 тысяч.

«На сегодняшний день в Российской Федерации зарегистрированных безработных 1 миллион 243 тысячи человек, в том числе за последние два месяца мы зарегистрировали 735 тысяч наших граждан», — сказал он на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.

Министр напомнил, что размер пособия для потерявших работу после 1 марта составляет 12 130 рублей, таких уже более 208 тысяч человек. Таких пособий назначено на сумму 1,8 миллиарда рублей.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», бердский центр занятости тоже регистрирует безработных, уволенных после 1 марта в связи в введением ограничений на работу. Она подают заявки в режиме онлайн, не предоставляя никаких документов.