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Застрелен сделавший открытие по COVID-19 ученый Бин Лю в США

21:37 06.05.2020 Фото: pixabay.com
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На теле погибшего нашли множество пулевых ранений. Полиция выяснила, что Лю убил его знакомый, который позже покончил с собой недалеко от места убийства.

Застрелен сделавший открытие по COVID 19 ученый Бин Лю в США
В США застрелили ученого, который был «на пороге» открытия по COVID-19

В США убили американского ученого Бина Лю, который был близок к важному открытию в связи с коронавирусом, сообщают СМИ со ссылкой на журнал People.

Отмечается, что тело 37-летнего исследователя было найдено в его доме 2 мая в городке Росс-Тауншпи. На теле погибшего нашли множество пулевых ранений. Полиция выяснила, что Лю убил его знакомый, который позже покончил с собой недалеко от места убийства.

В департаменте системной биологии университетской Школы медицины отметили, что Бин Лю был «на пороге значительного открытия, касающегося понимания клеточных механизмов, которые лежат в основе заражения коронавирусом».

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От редакции

Убийство связано с коронавирусом?

Аноним, 06 мая 2020 23:23
ещё больше конспирологии о COVID-19.
https://www.youtube.com/watch?v=ZPbtnQAqa8A
Илларионов - это бывший советник Путина.

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