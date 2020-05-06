Застрелен сделавший открытие по COVID-19 ученый Бин Лю в США

На теле погибшего нашли множество пулевых ранений. Полиция выяснила, что Лю убил его знакомый, который позже покончил с собой недалеко от места убийства.

В США застрелили ученого, который был «на пороге» открытия по COVID-19

В США убили американского ученого Бина Лю, который был близок к важному открытию в связи с коронавирусом, сообщают СМИ со ссылкой на журнал People.

Отмечается, что тело 37-летнего исследователя было найдено в его доме 2 мая в городке Росс-Тауншпи. На теле погибшего нашли множество пулевых ранений. Полиция выяснила, что Лю убил его знакомый, который позже покончил с собой недалеко от места убийства.

В департаменте системной биологии университетской Школы медицины отметили, что Бин Лю был «на пороге значительного открытия, касающегося понимания клеточных механизмов, которые лежат в основе заражения коронавирусом».