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В Новосибирской области количество заболевших коронавирусом удваивается раз в 5 дней

21:47 06.05.2020
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Чем быстрее растет число больных с диагнозом «коронавирусная инфекция», тем меньше дней уходит на удвоение.

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Ольга:
В Новосибирской области количество заболевших коронавирусом удваивается раз в 5 дней. Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом проанализировал, как менялся показатель удвоения числа заболевших коронавирусом в регионе. Показатель удвоения позволяет понять, как быстро распространяется коронавирус, и дать ответ на важнейший вопрос: за сколько дней заболевших в регионе станет в два раза больше? Чем быстрее растет число больных с диагнозом «коронавирусная инфекция», тем меньше дней уходит на удвоение. Так, в Италии худший показатель удвоения составлял 1 день и даже меньше. То есть, инфекция распространялась так стремительно, что число людей с диагнозом «коронавирус» каждый день вырастало вдвое. К началу мая ситуация в Новосибирской области изменилась в лучшую сторону. До этого удвоение числа заболевших происходило каждые 4 дня. С 1 мая оно перешло на уровень «каждые 5 дней». В первые выходные мая и до сегодняшнего дня показатель держался в границах этого уровня и остается прежним. Общее количество жителей Новосибирской области с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» 6 мая составляет 809 человек, это второй показатель в Сибирском федеральном округе.

В Новосибирской области количество заболевших коронавирусом удваивается раз в 5 дней

В первые выходные мая и до сегодняшнего дня показатель держался в границах этого уровня и остается прежним

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От редакции

Как будет развиваться ситуация?

Аноним, 07 мая 2020 00:00
Ну а что хотите! Москва до какого была открыта для поездок? Тестов нет, а скрытых больных хоть пруд пруди...

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