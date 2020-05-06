Раздавил насмерть пешехода грузовик Foton на буксире КамАЗа на перекрестке в Искитиме

В Искитиме автомобилем смертельно травмирован пешеход, сообщили «Курьер. Среда. Бердск» вечером в среду в управлении МВД по Новосибирской области.
Сегодня, 6 мая, в 17.06 на перекрестке улиц Семипалатинской и Лизы Чайкиной в Искитиме произошло ДТП со смертельным исходом.
По предварительной информации, под колеса буксируемого КамАЗом грузовика Foton попал пешеход, который двигался по проезжей части в попутном направлении. От полученных травм мужчина скончался.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, обстоятельства ДТП и личность погибшего мужчины устанавливаются. На вид пешеходу – около 50 лет.
По факту ДТП проводится доследственная проверка.