Заправился на 2000 рублей и сбежал без оплаты на Toyota Mark II с АЗС под Бердском несовершеннолетний водитель

Операторы преградили молодому человеку путь, однако это его не остановило. Передним и задним бамперами автомобиля обвиняемый наехал на потерпевших и впоследствии скрылся с места преступления. Но его нашли и будут судить за разбой.

В Искитиме прокуратура направила в суд уголовное дело о разбое на АЗС

И.о. заместителя Искитимского межрайонного прокурора Евгений Гончаров утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 18-летнего жителя Новосибирска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 162 УК РФ (разбой), сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в прокуратуре Новосибирской области сегодня, 6 мая.

По версии следствия, 18 ноября 2018 года в дневное время несовершеннолетний, управляя автомобилем марки «TOYOTA MARK-II», подъехал к АЗС №167, расположенной на 44 км. трассы Р-256 «Чуйский тракт» Искитимского района Новосибирской области.

Залив на 2 тыс. рублей бензин, злоумышленник попытался скрыться, не рассчитавшись. Операторы преградили молодому человеку путь, однако это его не остановило. Передним и задним бамперами автомобиля обвиняемый наехал на потерпевших и впоследствии скрылся с места преступления.

Вину в предъявленном обвинении мужчина признал полностью.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Искитимский районный суд.