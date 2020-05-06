Покончил с собой миллиардер и владелец «Сибантрацита» Дмитрий Босов

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой. Об этом рассказали два его знакомых.

Дмитрий Босов

«Это правда, Босова нет в живых», — сказал один его друзей.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что ночью полиция выезжала на вызов, связанный с самоубийством в подмосковном поселке Усово, где жил бизнесмен.

По словам собеседника РБК, Босов покончил с собой в ночь на 6 мая. РБК направил запрос представителю «Сибантрацита» Дмитрия Босова

Дмитрий Босов является владельцем компаний «Сибантрацит» и «Востокуголь». «Сибантрацит» — генеральный спонсор «Ночной хоккейной лиги». Компании Босова принадлежит центр архитектуры и дизайна Artplay.

Боссов занимал 86 строчку в рейтинге богатейших бизнесменов Forbes.

Источник: РБК