Скончалась 29-летняя пациентка с COVID-19 за сутки на вечер 6 мая в Новосибирской области.Теперь в регионе 12 жертв коронавируса

По данным оперативного штаба на 22 часа 6 мая в Новосибирской области выявлено 809 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 240 пациентов уже здоровы и выписаны, скончались 12 человек. В том числе 1 – за последние сутки. Это женщина 29 лет, сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в региональном оперативном штабе вечером в среду.
1893 человека остаются под меднаблюдением, 12 696 жителей с наблюдения сняты.
За прошедшие сутки зарегистрировано 370 пациентов с ОРВИ и гриппом, госпитализировано 37 человек.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на 6 мая остается 9 зараженных в Бердске, 69 на карантине, из ни 12 детей. Новые зараженные в городе не выявлены. По постановлению Роспотребнадзора на учет взяты 39 человек. Обратились сами 30 граждан. За сутки принято 14 человек. Состояние под наблюдением у всех пациентов удовлетворительное.
Всего медицинскими работниками проведено 712 обследований на выявление коронавируса, за сутки 14.
какой спад? пока все не переболеют, или прививку не создадут не будет уже никакого спада
Гыыыы.