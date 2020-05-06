Скончалась 29-летняя пациентка с COVID-19 за сутки на вечер 6 мая в Новосибирской области.Теперь в регионе 12 жертв коронавируса

По данным оперативного штаба на 22 часа 6 мая в Новосибирской области выявлено 809 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 240 пациентов уже здоровы и выписаны.

За сутки 56 пациентов с коронавирусом выздоровели , скончался 1 человек в Новосибирской области

По данным оперативного штаба на 22 часа 6 мая в Новосибирской области выявлено 809 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 240 пациентов уже здоровы и выписаны, скончались 12 человек. В том числе 1 – за последние сутки. Это женщина 29 лет, сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в региональном оперативном штабе вечером в среду.

1893 человека остаются под меднаблюдением, 12 696 жителей с наблюдения сняты.

За прошедшие сутки зарегистрировано 370 пациентов с ОРВИ и гриппом, госпитализировано 37 человек.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на 6 мая остается 9 зараженных в Бердске, 69 на карантине, из ни 12 детей. Новые зараженные в городе не выявлены. По постановлению Роспотребнадзора на учет взяты 39 человек. Обратились сами 30 граждан. За сутки принято 14 человек. Состояние под наблюдением у всех пациентов удовлетворительное.

Всего медицинскими работниками проведено 712 обследований на выявление коронавируса, за сутки 14.