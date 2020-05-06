Покончил с собой владелец «Сибантрацита» и долларовый миллиардер Дмитрий Босов

Его нашли мертвым в своем доме в подмосковном поселке Усово. В начале апреля Босов уволил своего бизнес-партнера по компании «ВостокУголь» и члена совета директоров «Сибантрацита» Александра Исаева.

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой, пишут СМИ со ссылкой на его знакомых. Он владел компаниями «Сибантрацит», которая работает и в Искитиме Новосибирской области, и «Востокугль», основал группу компаний «Аллтек», которой принадлежит центр архитектуры и дизайна Artplay.

Босову было 52 года. Возможные причины самоубийства не называются.

Forbes оценивает состояние Босова в 1,1 миллиарда долларов.

Источник РБК в правоохранительных органах сообщил, что ночью полиция выезжала на вызов, связанный с самоубийством в подмосковном поселке Усово, где жил бизнесмен. По словам собеседника, Босов покончил с собой в ночь на 6 мая.

Дмитрий Босов — крупнейший акционер и глава совета директоров группы АЛЛТЕК, контролирующий группу «Сибантрацит», мирового лидера по добыче и экспорту антрацита и крупнейшего в России производителя металлургических углей, и совладелец УК «ВостокУголь». АЛЛТЕКу принадлежит центр архитектуры и дизайна Artplay. Журнал Forbes 6 мая в режиме реального времени оценивал состояние Босова в $1,1 млрд, в рейтинге российских миллиардеров от Forbes 2020 года бизнесмен занял 86-е место.

В начале апреля Босов уволил своего бизнес-партнера по компании «ВостокУголь» и члена совета директоров «Сибантрацита» Александра Исаева. «Исаев снят со всех занимаемых должностей в компаниях группы «Сибантрацит» и «ВостокУголь». Отношения к деятельности компаний он не имеет», — объявили пресс-службы обеих компаний. В качестве причины увольнения Исаева и расторжения с ним взаимоотношений пресс-службы «Сибантрацита» и «ВостокУгля» назвали «вопиющие злоупотребления и хищения на вверенных ему участках работ, распространение недостоверной информации». Позднее стало известно, что Исаев также лишился доли в «ВостокУгле». После этого он подал иск о защите деловой репутации против компаний Босова.

«Сибантрацит» — генеральный спонсор «Ночной хоккейной лиги», Босов играл в составе ее сборной. Вместе с премьер-министром Михаилом Мишустиным Босов также играл в любительской хоккейной команде «Спортима».

Биография и факты

Первый бизнес В 1997-м стал совладельцем Красноярского алюминиевого завода, а в 2000-м продал акции, после чего основал группу «Аллтек», сообщает «Форбс».

Капитал «Сибантрацит» (около 90%).

Цифра 24,1 млн т угля и антрацита произвел «Сибантрацит» в 2018 году.

Событие В 2019 году группа «Сибантрацит» начала подготовку к строительству второй ветки Северомуйского тоннеля, который является наиболее узким местом БАМа. Длина ветки — 15 километров. Пропускная способность — 100 млн грузов. Размер инвестиций — 60 млрд рублей.

Деталь «Сибантрацит» — генеральный спонсор «Ночной хоккейной лиги», которая была создана по инициативе Владимира Путина для хоккеистов-любителей.

Деталь Группе «Аллтек» Босова принадлежит центр архитектуры и дизайна Artplay.