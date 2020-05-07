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Фотомарафон «Моя семья» стартует в «Курьер.Среда.Бердск»

18:41 07.05.2020 Фото: из архива редакции
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Коронавирус не помеха нашим фотомарафонам. Вы сейчас же дома? Ждем снимок вашей чудесной семьи!

Фотомарафон «Моя семья» стартует в «Курьер.Среда.Бердск»
Участники предыдущих фотомарафонов -Семья Рак
Сюжет: Фотомарафоны
Фотомарафон «Моя семья» стартует в «Курьер.Среда.Бердск»

Фотомарафон «Моя семья» стартует в «Курьер.Среда.Бердск»Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» запускает «Курьер.Среда.Бердск»Ещё 66 новостей

Стартует новый фотомарафон, приуроченный к международному празднику — Дню семьи. Вы и ваше семейство весело проводите время в поездах, на даче, лежа на диване в обнимку?
Присылайте свои фотографии, поделитесь счастливыми мгновениями вашей жизни.
Присылайте фото, даже если дорогих и близких людей уже нет с вами. Расскажите нам через фотографии о ваших семейных ценностях, традициях, радостях, счастливых событиях.

Возможно, желание участвовать в фотомарафоне станет для кого-то хорошим поводом организовать сбор всех родственников (не забудьте про бабушек и дедушек!) и устроить большое семейное торжество с фотосессией.

Фото принимаем до 15 мая.

Присылая фото в редакцию, вы даете согласие на публикацию своих персональных данных и фото в медийных проектах редакции.

Ждем ваших снимков. Не забудьте сообщить свои имена и фамилии. Высылать фото можно на bkurer@mail.ru с пометкой «Моя семья».
В конце мая мы опубликуем проект в газете и на сайте www.kurer-sreda.ru. Также снимки будут публиковаться в нашей группе в соцсети ВКонтакте.

Фотомарафон Моя семья-2019

Участники 2019 года — ждем ваши снимки!

Фотомарафон «Моя семья» стартует в «Курьер.Среда.Бердск»

Моя семья (прислала Елизавета)

Фотомарафон «Моя семья» стартует в «Курьер.Среда.Бердск»

Семья Лоц (Антон, Лика и Алисонька)

Фотомарафон «Моя семья» стартует в «Курьер.Среда.Бердск»

Семья Парыгиных

Фотомарафон «Моя семья» стартует в «Курьер.Среда.Бердск»

«Моя семья»семья Бессмертных

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От редакции

Как вы проводите каникулы?

Валера, 27 апреля 2020 13:14
На фото много людей с лишним весом. Просто, наблюдение...

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