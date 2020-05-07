Бессмертныйполкдомабердск: «Бессмертный полк» идет по Бердску. В 2020 году — онлайн

Как можно прислать фото своего героя? На ящик редакции bkurer@mail.ru – в теме пишите — #Бессмертныйполкдомабердск. На WhatsApp редакции — 8-953-878-90-10, в офисах Микронет по адресам: Лунная 14, Лелюха 13 и Ленина 89/15 (Вега) или через онлайн-заказ, фотоателье Константина Котова, ул. Ленина, 83 (вход в маг. «Ленинский»), тел. 8-961-874-48-95, www.kotovkfoto.ru.

Ваш подвиг — бессмертен. Мы в вечном долгу. Светлая память тем, кто погиб и кто ушел после. Честь и низкий поклон всем, кто помнит ту страшную войну. Бессмертный полк каждую минуту проходит по миру… Встань и ты со своим героем.

Прочтите! Загружая изображения и представляя информацию о ветеране, я даю согласие на обработку его персональных данных в предоставленном мною объем, в целях размещения ее в проекте «Бессмертный полк. Онлайн» и подтверждаю, что обладаю законным правом предоставить такое согласие от имени ветерана».

Поподько Николай Иванович

Поподько Николай Иванович, родился 06.05.1926 года, на войну пошел в 17 лет, воевал в танковых войсках, 9 мая 1945 встретил в Кенигсберге, домой вернулся в 1948 году в звании старшего сержанта, так как ещё воевал в Советско-Японской войне, в Маньчжурии, имеет два ордена славы 1 и 2 степени. Умер в 1979 году

Ежова Вера Ивановна

Сысоев Архип Иванович

Богатыренко Иван Данилович 09.06.1922г рядовой,дошел до Берлина,награждён орденом красной звёзды

Малышев Василий Митрофанович

Малышев Василий Митрофанович (20.06.1924-20.02.2006)

Сержант. Призван 05.09.1942. Награжден Орденом Отечественной войны II степени.



в строй с родными встала Реутова (в девичестве- Баранова) Надежда Алексеевна

Баранов Алексей Александрович 1921(1917)-1993

Папа — Баранов Алексей Александрович 1917/21 года рождения — участник и инвалид Великой Отечественной войны 1941-45гг. Окончил летное училище — ст.ефрейтор



Баранова Александра Николаевна 1889-1955

Призван Фрунзенским РВК г.Ленинграда 19.10.39г. —7-ая танковая бригада — радист с октября 1939 по май 1940г.;31 сборная авиадивизия — стрелок радист — май1940 — октябрь 1941;187 авиабаза — авиамеханик — октябрь1941 — май 1942;121 отд.автотранспортный батальон — авиамеханик — май 1942 — декбрь 1945гг.Демобилизован 22 декбря 1945г. в звании ст.сержант.В отечественную войну был тяжело ранен, долго лечился в госпиталях.Имеет государственные награды:медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-45гг»,удостоверение А № 0396994,вручена 11.03.1946г.;медалью «За взятие Берлина», медалью АБ № 419663,вручена 14.08.1972;медалью «За освобождение Варшавы» АБ № 213683, вручена 14.08.1972г;орденом «Отечественной войны» 2 степени № ордена 3069706;юбилейными медалями — «20 лет Победы ВОВ 1941-45гг.», «25лет Победы ВОВ 1941-45гг,» «30 лет Победы ВОВ 1941-45гг», «40 лет Победы ВОВ 1941-45гг»;юбилейными медалями: » 50 лет Вооруженных сил СССР», » 60 лет Вооруженных сил СССР», » 70 лет Вооруженных сил СССР».Умер 30мая 1993г.

Бабушка — Баранова Александра Николаевна, 1988 года рождения. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 г. награждена медалью «За оборону Ленинграда № АК-58051 от 29.04.1944г., умерла в 1955 году. Похоронена на Богословском кладбище.

Чупина Зинаида Ивановна

мама — Чупина Зинаида Ивановна, 1923г. рождения, Москва. Участник Великой Отечественной войны 1941-45гг. В рядах Советской Армии с мая 1942г.



Чупина Евдокия Яковлевна 1901-1980

121 отд.автотранспортный батальон. 21 район авиационного базирования, 16 Воздушной Армии.Брянский фронт 2ВС, Брянский фронт 15ВА с июля 1942 по март 1943г.;16 ВА Центрального фронта с марта 1943 и 1Белорусский фронт по 2.07.1945г.Участвовала в операциях за освобождение Варшавы и Берлина. Присвоено воинское звание — ефрейтор.Уволена из рядов РККА 2. 7.1945г., согласно Закона Верховного Совета от 23.06.1945г.Имеет награды:медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-45гг»,удостоверение б/№ за подписью генерал-майора Черных (Московский горвоенком) 15.12.1945г.медалью «За взятие Берлина», медалью АБ № 419825,вручена 7.01.1974;медалью «За освобождение Варшавы», вручена 14.08.1974г;орденом «Отечественной войны» 2 степени № ордена 3067016, удостоверение А № 887584.Умерла в июне 1989г.

Бабушка — Чупина Евдокия Ивановна, 1901 года рождения также награждена Медалью «За Доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» 15.01.1946г. Удостоверение № 0034051. Умерла в 1980г.

Чупин Иван Васильеввич 1898-1963гг.

Дедушка — Чупин Иван Васильевич, 1898г.рождения, трудился в тылу — Московский Электромашиностроительный завод Памяти Революции 1905 года. Награжден Медалью «За Доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер в сентябре 1963г.

Рядовой. В начале войны был взят в плен, освобождён по окончанию войны

Рядовой. Разведчик-кавалерист. В апреле 1942г под г. Смоленском пропал без вести

Зазулина Гали Павловна

Зазулин Николай Ильич

Лапковская Наталия Владимировна (ударник трудового фронта)

Лапковский Кузьма Кузьмич (сержант)

С героем в строй встала Катерина Судомойкина

Яковлев Василий Семенович

О герое Яковлеве Василии Семеновиче рассказала Юшкина Ольга:

Старшина 1 статьи, радист. Призван с 15.11.1944года на Дальне-восточный флот. Принимал участие в боевых действиях с Кореей и Японией. Демобилизован 26 марта 1951 года. Награжден Медалью «За победу над Японией», Медалью «За освобождение Кореи», Орденом Отечественной войны II степени, юбилейными медалями Победы в Великой Отечественной войне.

Дорофеев Иван Степанович 03.03.1921 г.р.

Дорофеев Иван Степанович 03.03.1921 г.р.

С героем в строй встала Анютка Трейзе

Шевц Фёдор Дмитриевич. Старший лейтенант

Хорин Василий Иванович

— Мой отец: Хорин Василий Иванович. Старший лейтенант. Танкист.

08.07.1927-27.07.2000. Ушел на фронт в ноябре 1944 года. Закончил в звании старшины, — рассказал о герое Александр Хорин.

С героем в строй встала Юлия Бессмертная

Безух Петр Антонович

Безух Николай Антонович

Моховы Виктор Алексеевич и Максим Григорьевич

Семьянов Александр Лукич

Селезнёв Николай Егорович

Братчиков Алексей Александрович (1911 – 14.01.1944)

Братчиков Алексей Александрович (1911 – 14.01.1944)

Воевал на Волховском фронте

Старшина, награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги»

С дедом в строй встала Белоусова Ирина Викторовна: Здравствуйте! Мой дед -уроженец с. Верх-Уба Восточно-Казахстанской области.

Кречетов Илья Ефремович 1904-1982

Хлызов Анатолий Фомич

Хлызов Анатолий Фомич. Родился 12.02.1924г. в Челябинской области, Юргамышского района, с. Корьчажда. На фронтах Великой Отечественной Войны находился с 1942 года. Попал на фронт в 18 лет. Принимал участие в войне с Японией. Воинское звание — Ефрейтор. Приказом № 372 Верховного Главнокомандующего Генералиссимуса Советского Союза Товарища Сталина от 23 августа 1945г. объявлена благодарность за отличные боевые действия в боях с японцами на Дальнем Востоке. Награждён Медалью за боевые заслуги. После ВОВ был железнодорожником. Проживал в г.Токмок Киргизской ССР. Дата смерти 8.01.1997г.

Бондарев Анатолий Федорович

Бондарев Анатолий Федорович. Родился 01.07.1927г. в Белорусской ССР Минской области, Березенского района, с.Городище. На момент начала Великой Отечественной Войны ему было 14 лет. Семья была эвакуирована в Киргизскую ССР, Кеминский район, с. Новороссийка. Отказавшись эвакуироваться вместе с семьей, попал на фронт, где приняли его «сыном полка». Прошел всю войну. Получил ранение в ногу. Награждён орденом Отечественной Войны I степени. После ВОВ вернулся к семье. Долгое время работал часовщиком, а потом внештатным корреспондентом во Фрунзенской газете, Киргизской ССР. Проживал в г.Фрунзе, Киргизской ССР. Дата смерти 29.12.1997г.

Папин Михаил Прокопьевич

Ежов Евгений Дмитриевич

Труфанов Василий Тимофеевич

Труфанов Василий Тимофеевич. Командир взвода полковой разведки 49 армии Западного фронта с января 1942 г. В августе 1943 г. тяжело ранен. Награждён медалями «За отвагу», «За победу над Германией» Годы жизни: 7.01.1915 - 8.10.1975.

С героями встала в полк Лариса Александровна Медведева

С героем в полк встали правнуки Анастасии и Вячеслав Степанищевы

С героем в полк встала Берх Надежда

Толстых Василий Григорьевич

С героев в строй встала Настя Нелюбина

С героев в строй встала Татьяна Жирова

Бочкарев Владимир Васильевич 1924-2009г.

Бочкарев Владимир Васильевич 1924-2009г. Гвардии старшина. Закончил войну в Праге.

С героем в полк встала Татьяна Владимировна Исупова

Тюрин Василий Макарович

С героем в полк встала Марина Мануйлова:

— -Тюрин Василий Макарович мой прадедушка. Он прошел всю войну до Берлина перенес три контузии. С войны вернулся в 1947 г в звании майор. Умер дедушка в 1995 году в Красноярском крае в городе Канск. Я очень горжусь своим дедушкой и помню. Участвовал в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг. После окончание института он находился в геологической экспедиции тогда, и объявили войну не заходя домой, он ушел на фронт. Прошел всю войну до самого Кенигсберга. Во время боев получил 3 контузии. В 1945 г участвовал во взятии Кенигсберга. Начал войну в звании ст. лейтенанта закончил в звании майора. За время войны был награжден орденами: Боевого Красного Знамени, Красной Звезды, Орден Отечественной Войны 2 степени. Медаль за взятие Кенигсберга и Медаль за победу над Германией в Великой Отечественной Войне.

dav

Дюрягин Пётр Матвеевич

С героем в полк встала Ирина Чайковская

Манаков Иннокентий Алексеевич Манаков Иннокентий Алексеевич — дед. С героем в строй встала Тагаева Наталья Александровна

Манаков Алексей Кириллович Манаков Алексей Кириллович родился в августе 1905 года. Служил в противотанковых войска. Погиб в Курской области село Касторное ( пропал без вести) 05.07.1942 года. Мой прадед. С героем в строй встала Тагаева Наталья Александровна

Кулинич Иван Еремеевич

Матвеев Дмитрий Кузьмич

Полынцев Василий Алексеевич

Калоша Михаил Евтихеевич

Рухлов Николай Илларионович

Пешнин Василий Гаврилович

Пушников Михаил Константинович

Пушников Михаил Константинович, родился 12.12.1925 г.

Воевал с 1943 г. 1 Прибалтийский фронт Был ранен при



Богатырёв Дмитрий Степанович — Герой Семьи Марковых! Мы помним, любим, гордимся!

Какаев Никифор Павлович

взятии Кёнигсбе́рга

В строй встала Елена Синицина

Бохан Степан Мартынович

Лютов Григорий Иосифович

Корниенко Константин Петрович

В строй встала Елена Корниенко

Серов Иван Федорович

Яценко Федор Маркович

Фесько Григорий Лукич

В строй встала Малена Райс

Сурнин Михаил Иванович

Сурнина Анна Петровна

Рябцев Борис Михеевич

Татаринов Александр Алексеевич

Татаринов Борис: » Я Помню! Я Горжусь! Своим дядей Татариновым Александром Алексеевичем,ур.с.Завьялово,Искитимского района.Призван осенью1941г.Воевал в развед.взводе: Калининский и 3Украинских фронт. Участвовал в освобождении г.Великие Лук, Кенигсберга.Награжден медалями: «За освобождение Великих Лук» , «За взятие Кенигсберга», «За Победу над Германией»

Стрельцов Илья Иванович

Прадед Владыко Владислава, ученика 5 А лицея 6.

В строй Бессмертного полка встала семья Владыко

Прислонов Николай Иванович

Татаринова Елена Степановна

Родилась 15 мая 1919 года Во время ВОВ ухаживала за ранеными в военном госпитале в Новосибирске. Вырастила семерых детей и 13 внуков. Умерла на 92 году жизни.

Коврижко Илья Павлович. Герой Советского Союза

Зубарев Дмитрий Фёдорович

Зубарев Дмитрий Фёдорович Жил и призывался в армию с Верхошижемского района

Чутченко Сергей Никитович

Чутченко Сергей Никитович, сержант Воевал с первых дней войны на прибалтийском фронте. Жил до войны в Семипалатинская область

Татаринов Михаил Алексеевич

Я хочу пройти в " Бессмертном Полку" вместе со своим папой Татариновым Михаилом Алексеевичем и его братьями Александром Алексеевичем и Алексеем Алексеевичем! Осенью 1941 года ушли на фронт. Закончили войну в Берлине, а один в Кенигсберге. Все трое вернулись домой. Имеют множество наград: медали и ордена.

Татаринов Лаврентий Иллрарионович

Татаринов Лаврентий Иллрарионович, подполковник,участник Великой Отечественной войны, вывел личный состав полка из окружения с Боевым Знаменем части, награжден орденами и медалями , участвовал в ликвидации бандеровцев.

Афанасьев Георгий Иаксимович

Афанасьев Георгий Иаксимович,капитан,ВДВ,3Украинский фронт,медали: «За взятие Вены», «Победу над Германией», орден «Отечественной войны», орден «Трудового Красного Знамени»,участник Парада Победы 1945 году.

Фото прислала Анна Путилина

Зотов Тихон Емельянович

Зотов Тихон Емельянович 1922г. рождения.Воевал на Ленинградском фронте стрелком-радистом.Дважды был ранен. Окончание войны встретил г.Кенигсберге.Домой вернулся в 1947 г.

Глазков Василий Иванович

Глазков Василий Иванович призвался в армию в 1941 г. и принимал участие в боевых действиях 22 июня 1941 г. на Украине, дошел до Берлина , вернулся с фронта в 1947 г., т.к . по возвращению с фронта части советской армии шли через Польшу и приходилось вступать в бой с остатками гитлеровской армии

Ларцев Николай Иванович

Ларцев Николай Иванович призвался в армию в 1942 г. в Ташкенте, при форсировании Днепра получил серьезное ранение и вернулся с фронта в 1944г., до окончания войны трудился в тылу

Зотов Тихон Емельянович

Зотов Тихон Емельянович 1922 г. рождения. Воевал на Ленинградском фронте стрелком-радистом. Дважды был ранен. Окончание войны встретил г.Кенигсберге. Домой вернулся в 1947 г.

Зотова Нина Федоровна

Зотова Нина Федоровна 1924 г.рождения. Во время войны работала на Харьковском заводе в г.Бердске.

Мой прадедушка Татаринов Михаил Алексеевич

О своем герое рассказал Михаил Татаринов:

Мой прадедушка Татаринов Михаил Алексеевич прошёл Великую отечественную войну от Москвы через Белоруссию, Польшу до Берлина. Во время бомбёжки немецкой авиацией получил осколочные ранения. Он прокладывал кабельно-шестовую связь, а после ранения был в батальоне связи автослесарем.

Мой прадед получил медали «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», за «Взятие Берлина»; орден «Отечественной войны» и орден «Красной Звезды».

Сержант Сметанников Афанасий Павлович (21.08.1909-05.04.1988)

25 июня 1941 года был призван по мобилизации Кагановичевским РВК г. Новосибирска. Воевал на Волховском фронте. В январе 1942 в составе1248 стрелкового полка 376 стрелковый дивизии был ранен. С 19.01 по 28.02.42 эвакуационный госпиталь № 3738 в г. Череповец (Вологодская область). Воюя в составе 58 отдельной стрелковой бригаде 16.04.42 г., был снова тяжело ранен. 3520 эвакуационный госпиталь (Калачинск, Омская область). В августе 1942 года был комиссован, получил 3-ю группу инвалидности. С июня 1944 года снова воевал телефонистом в 915 отдельном батальоне связи 306 стрелковой дивизии. Был легко ранен, но в госпиталь не обращался. Победу встретил в рядах 306 сд у города Кандава Латвийской ССР. Награжден орденом «Отечественной войны I степени«, орденом «Красной Звезды», медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг и многими юбилейными медалями.

Сыновья Геннадий и Анатолий Сметанниковы.

Гавенко Нина Семеновна.

1930гр. В 11 лет уже была участником трудового тыла

Родыгин Николай Романович

Романцов Фёдор Макарович

Романцов Фёдор Макарович 10.04.1917 – 09.11.1988 г.

Участник Великой Отечественной Войны, связист, награжден орденом Красной Звезды

Толстых Надежда Лазаревна

Копытов Василий Иванович

Копытов Василий Иванович родился в 1918 году в с. Бадай Усольского района Иркутской области. Призван в армию до войны. Окончил танковую школу в Новоградволынском. Война застала на должности механика-водителя. Погиб в 1943 году в звании старшина. В одном из боев подбили семь немецких танков.

Героя прислала внучка Ирина Толстых в девичестве Копытова.



Лозовик Потап Филиппович, рядовой. Герой Елены Лапиной

Семья Копыриных встала в строй со своим героем

Рядовой Каюдин Михаил Афанасьевич, годы жизни 1923-2001.

В «Бессмертный полк» со своим дедушкой встала Наталья Некрасова:

— Рядовой Каюдин Михаил Афанасьевич призван на военную службу в 1942 году из села Каменка Воронежской области, служил в пехоте, участвовал в освобождении Киева, после тяжелого ранения занимался доставкой медикаментов в действующие военные части. После войны закончил 1-й медуниверситет в Москве, работал провизором. Дедушка не любил говорить о войне, праздник Победы считал самым главным из всех. Я запомнила его как очень доброго и трудолюбивого, всегда буду его помнить и буду гордиться им. Рядовой Каюдин награжден Медалью за отвагу, Медалью за освобождение Киева.

Мои родители — Кабаков Никифор Андреевич и Кабакова Антонина Севостьяновна. Прислала Лариса Никифоровна

Герой Анны Исаковой (Семенчиной)

Этот год – год 75-летия Победы. И редакция приглашает полк на «страницы» сайта www.kurer-sreda.ru

С момента поступления первой фотографии – мы начнем формировать Бессмертный полк онлайн на нашем и уже давно вашем ресурсе.

Предлагаем использовать хэштеги #Бессмертныйполкдома #мойполкдома #Бессмертныйполкдомабердск

Как можно прислать фото своего героя?

На ящик редакции bkurer@mail.ru – в теме пишите — #Бессмертныйполкдомабердск



На WhatsApp редакции — 8-953-878-90-10

Принести в редакцию: Бердск, ул.К.Маркса, 24, офис 2, с 9.00 до 18.00, кроме выходных.

В группу Курьер.Среда.Бердск в соцсети ВКонтакте – в предлагаемые новости или сообщения.

https://vk.com/kurersredaberdsk

В офисах Микронет по адресам: Лунная 14, Лелюха 13 и Ленина 89/15 (Вега) или через онлайн-заказ на micronet.ru,

фотоателье Константина Котова, ул. Ленина, 83 (вход в маг. «Ленинский»), тел. 8-961-874-48-95, www.kotovkfoto.ru.

Что присылать: фотографию – не менее 1200 на 600 пикселей, ФИО, звание, пару предложений о вашем герое.



