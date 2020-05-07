7 мая 2020 года состоится опасное лунное затмение: Как к нему подготовиться и чего опасаться в этот день

В конце первой недели последнего весеннего месяц мы станем свидетелями захватывающего полнолуния в Скорпионе. Но событие это будет насколько восхитительным, настолько же и опасным.

В конце первой недели последнего весеннего месяц мы станем свидетелями захватывающего полнолуния в Скорпионе

Полнолуние — это время, когда наша планета оказывается как бы между Солнцем и Луной. Ночное светило будто бы сияет еще ярче, завораживая и притягивая взгляд. В такой день мы чувствуем энергетические подъемы и всплески эмоций.

Ближайшее такое затмение ожидается уже 7 мая.

К чему готовиться в день затмения Луны 7 мая 2020 года?

В конце первой недели последнего весеннего месяц мы станем свидетелями захватывающего полнолуния в Скорпионе. Но событие это будет насколько восхитительным, настолько же и опасным.

Вооружившись информацией об этом дне, мы сможем предотвратить его негативное влияние на наш организм и привлечь к себе успех.

Итак, каждый год в мае происходит необыкновенное полнолуние, часто называемое «безумной Луной». В 2020 году такое название особенно актуально, учитывая, что пройдет это событие под знаком Скорпиона, самого неоднозначного и опасного из всех знаков зодиака. Луна в этот день предъявит серьезные требования ко всем жителям планеты, поэтому рекомендуется прожить такой важный день в году с максимальной ответственностью. Лучше заранее спланировать 7 мая наиболее продуктивно, ведь успешность всего месяца будет зависеть от того, как вы проведете день этого полнолуния.

Как повлияет майское полнолуние на людей?

Астрологи сообщают, что в этот день максимально усилятся все наши болезненные чувства, скрытые мотивы, отрицательный опыт, интуиция, подсознательные блоки, внутренние тревоги, подавляемые страсти, словом, те эмоции, которые скрывает в себе наше подсознание. Все эти чувства могут одержать верх над нашим благоразумием и контролировать наши поступки.

Однако не стоит переживать заранее: если у вас внутри накопилось в избытке негатива и подавляемых противоречий, на помощь вам придет тщательный контроль своих эмоций и чувств. Старайтесь не принимать в этот день жизненно важных решений, избегайте стресса и скандалов в отношениях.

Обратная сторона медали заключается в том, что 7 мая символизирует собой и обновление мышления, психологическое развитие. Это подходящий день для уединения и размышлений над тем, как очиститься от внутреннего негатива, старых ран, глубинных страхов, сомнений и тревог. Астрологи настаивают, что день полнолуния в мае идеален для самопрограммирования и создания новых установок в своем мышлении.

Чем опасно лунное затмение для людей?

Конечно, такой важный день не может не иметь психологического и физического влияния на наш организм.

7 мая стоит ожидать ухудшения общего состояния, хронические заболевания могут проявиться с новой силой, ухудшается качество сна, накрывают головные боли.

Есть риск повышения артериального давления, и даже наступления гипертонических кризов, инфарктов или инсультов.

Психологи также отмечают влияние полнолуния на состояние организма. К основным психологическим проявлениям в такой день относятся ощущение тревожности и необоснованного беспокойства, беспричинные страх и тоска, усиленная эмоциональность и неожиданные вспышки злости. Мы может быть подвержены также общей неудовлетворенности самими собой или окружающей средой, усиленной возбудимости или напротив уязвимости. 7 мая вероятна внезапная тяга к авантюрам или нежелание более противостоять старым искушениям и соблазнам.

Чем не рекомендуется заниматься в день лунного затмения?

Как мы уже поняли, 7 мая сулит всем нам не самый простой день. Чтобы уберечь себя от дополнительных неприятностей, не желательно в этот день:

Устраивать скандалы в отношениях любого плана

Затевать серьезные разговоры на работе или планировать важные сделки

Делать необдуманные дорогостоящие покупки

Заниматься тяжелыми физическими упражнениями (есть риск возникновения или обострения проблем с сердечно-сосудистой системой)

Увлекаться спиртным и сильнодействующими средствами

Выбирать для просмотра фильма жанры ужасов, мистики, триллеров, как и читать пугающие книги.

Какие рекомендации дают астрологи на этот день?

Специалисты советуют в такой день не распылять свое внимание, а сосредоточить внимание на самом важном в духовном и личностном планах.

Если в вашей голове давно зреют масштабные планы или идеи, сейчас самое время приступить к их реализации. Прилив сил, энергии и уверенности вам обеспечен, если направить его в верное русло. Отличное время для занятий творчеством! Как раз 7 мая вас могут буквально переполнять смелые и интересные идеи, а усиленная эмоциональность придаст творчеству особого неповторимого штриха. Также хороший день для медитаций. Это поможет взять под контроль нахлынувшие чувства и страхи. Можно уделить время любви и романтике: бушующие в душе страсти придадут свиданиям незабываемый оттенок. Ну и, конечно, полнолуние – традиционно время для обрядов и гаданий!

Источник: Пронедра