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Полнолуние 7 мая 2020 — что нельзя и что нужно успеть сделать в этот день

22:38 07.05.2020 Фото: Pixabay
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Полнолуние 7 мая 2020 года можно будет посмотреть по всей территории России. При условии, что погода будет ясной и безоблачной, насладиться астрономическим явлением удастся жителям всей планеты Земля.

Полнолуние 7 мая 2020 что нельзя и что нужно успеть сделать в этот день
Полнолуние 7 мая 2020 года можно будет увидеть в 13:45 по московскому времени

Чего нельзя делать в полнолуние

Существует ряд правил, которых стоит придерживаться в полнолуние, чтобы избежать его негативного влияния. Человеческий организм напрямую зависим от смены фаз Луны и любых других природных явлений, что стоит учитывать, планируя свой жизненный график.

В полнолуние не стоит пытаться решать важные вопросы, сложные задачи, просить о повышении по службе или прибавке к жалованию, заключать договоры и подписывать контракты. Все, что связано с работой, лучше перенести на другой день. Успеха в данной сфере достичь не удастся.

То, что давно запланировано, нельзя начинать внедрять в жизнь в полнолуние: перенести событие достаточно всего на несколько дней.

Не принимать поспешных решений. Не рвать отношения из-за сиюминутного порыва, избегать ссор и скандалов. Не выяснять отношения, осознавая, что небольшая ссора может перерасти в грандиозный скандал, ведь в полнолуние нервы у всех напряжены.

Большие покупки, дорогостоящие вещи, финансовые вложения — всем этим нет смысла заниматься в данную фазу Луны: есть риск ошибиться.

Если речь не идет о жизни пациента, то и оперативное вмешательство не стоит проводить в полнолуние. Вероятность кровотечения и возникновения нежелательных осложнений крайне высока.

Воздержаться от употребления алкоголя и энергетических напитков, поскольку они в такой день опасны для здоровья. В первую очередь психического.

Что нужно сделать в полнолуние

Полнолуние 7 мая 2020 года можно будет увидеть в 13:45 по московскому времени. Оно отлично подходит для тех, кто занимается творчеством.

Свои лучшие картины, романы и стихи классики создают именно в период полнолуния. Такие люди очень эмоциональны по своей природе, а когда Луна пребывает в этой фазе, то их мировосприятие обостряется, приходит вдохновение и появляются шедевры.

Полнолуние пройдет в созвездии Скорпион, что само по себе может вывести из подсознания тайные страхи, негативные эмоции, тяжелые мысли и переживания. Даже те тайные желания и чувства, в которых люди боятся сами себе признаться, 7 мая 2020 года «выберутся наружу».

Высока вероятность того, что внутренние противоречия и сомнения на время возьмут верх над здравым смыслом человека. Потому так важно вести себя сдержанно, избегать стрессовых ситуаций и несколько раз подумать перед тем, как что-то сказать.

Это хороший момент для «самокопания» и глубокого анализа собственных поведенческих реакций. Удастся выявить то, о чем раньше не приходилось и подозревать, освободиться от детских страхов и многих фобий. Нужно мечтать, строить планы и программировать себя на успех.

Источник: RSUTE

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От редакции

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Ольга, 07 мая 2020 03:05
Полнолуние... уже Завтра. БЛАГОдарю за Информацию! :-)
Ольга, 07 мая 2020 03:07
В моем Липецке Время - Московское.
Значит Завтра. ближе к Обеду.. и Будет Полнолуние.
Аноним, 07 мая 2020 03:17
НВР:
Обязательно!

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