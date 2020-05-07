Собрали за сутки 25 900 рублей благотворители оставшейся без денег и работы в самоизоляцию маме с ребенком в Бердске

Елена выживала на 1800 рублей в месяц — минимальное пособие по безработице. Помощь от неравнодушных людей она приняла с огромной благодарностью и удивлением — не ожидала такой отзывчивости.

Отчаяние сменилось надеждой: черная полоса жизни пройдет с помощью неравнодушных людей

Чуть больше, чем за сутки неравнодушные люди собрали Елене, оставшейся без работы и средств к существованию накануне самоизоляции, 25 900 рублей. Сегодня, 6 мая, в 16.00 «Курьер. Среда. Бердск» закрыл перечисления для нее и все средства перевел на ее личную карту. Мы не стали, как изначально планировали, покупать продукты. Думаем, вы разделите наше мнение о том, что мать с ребенком-школьником лучше распорядится деньгами, которых ей так не хватало в последнее время. Даже на еду.

При этом Елена со слезами благодарности отметила, что небольшую сумму перечислит в помощь нуждающимся, тем, кто как и она попал в трудную жизненную ситуацию. Стоит отметить, что после публикации истории Елены, с ней связались руководитель городского отдела соцпомощи Наталья Скоромных и директор Центра помощи семье и детям «Юнона» Татьяна Качан. Они готовы оказать Елене всевозможное содействие в получении государственной поддержки.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Елена обратилась в редакцию за разъяснением по пособию по безработице. Ее уволили в конце февраля, когда еще не закрывали в Бердске предприятия из-за распространения коронавируса. Торговая компания, где она работала последнее время, решила оптимизировать расходы. Оставшаяся без работы бердчанка тут же встала на биржу труда. Она получает пособие по безработице в размере 1800 рублей в месяц — это минималка.

Узнав о том, что Путин поручил платить всем безработным по максимуму и выплачивать по 3000 рублей в месяц на каждого ребенка, Елена обратилась в бердский Центр занятости. Но получила отказ в выплатах. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», пособие в размере 14 560 рублей и 3000 рублей на детей имеют право только те бердчане, которые были уволены после 1 марта и официально признаны безработными. К сожалению Елена не попадает в эту категорию. Она была в отчаянии:

— Живу одна с ребенком на 1800 рублей в месяц. Алименты не получаю. На работу не берут. После увольнения устроилась без оформления в магазин. Но как только объявили самоизоляцию, меня сразу выгнали. Денег вообще не осталось. Как жить дальше, не знаю…

По словам Елены, она не получает никаких пособий, льгот или компенсаций. Говорит, никогда не обращалась в социальные службы, чтобы ей помогли, просто не знала, на какую помощь от государства может рассчитывать ее семья. Теперь, после поддержки благотворителей и участия муниципальных структур, Елена воспрянула духом. И со слезами благодарит всех, кто не остался равнодушным к ее судьбе. Она призналась, что поначалу стыдилась. Но потом решила, что в подобной ситуации может оказаться любой, и она тоже перечислила бы посильную сумму в помощь нуждающихся.

— «Курьеру» и его читателям, всем жителям Бердска огромное спасибо за поддержку. И за деньги, и за то, что через вас на меня вышли социальные службы, которые хотят помочь. Я действительно, не предполагала, что государство предоставляет семьям различную помощь. Просто раньше не было в этом необходимости. Я не ожидала, что, обратившись просто за разъяснением в редакцию, получу такой отклик. Это удивительно для меня! Всем безмерно благодарна, тем, кто понимает, что ситуации в жизни бывают разные. Никто не застрахован от того, что в одночасье рухнет относительно благополучная жизнь. Думаю, что к вам еще будут обращаться многие за помощью, поэтому хочу небольшую сумму перечислить в фонд помощи волонтера Вадима Назимова, — поделилась с «Курьер. Среда. Бердск» Елена.

Спасибо тем, кто помог Елене:

Поступило 1000 рублей от Ольги Федоровны. Спасибо!

Поступило 1000 рублей от Константина Александровича. Спасибо!

Поступило 1000 рублей от Александра Ивановича. Спасибо!

Поступило 1000 рублей от Владимира Анатольевича. Спасибо!

Поступило 5000 рублей от Алексея Викторовича. Спасибо!

Поступило 1000 рублей от Александра Алексеевича. Спасибо!

Поступило 1000 рублей от Максима Андреевича. Спасибо!

Поступило 300 рублей от Натальи Анатольевны. Спасибо!

Поступило 400 рублей от Тамары Федоровны. Спасибо!

Поступило 1000 рублей от Дмитрия Сергеевича. Спасибо!

Поступило 300 рублей от Натальи Ивановны. Спасибо!

Поступило 1000 рублей от Ольги Борисовны. Спасибо!

Поступило 300 рублей от Нины Алексеевны. Спасибо!

Поступило 300 рублей от Натальи Валерьевны. Спасибо!

Поступило 1300 рублей от Игоря Альбертовича. Спасибо!

Поступило 300 рублей от Олеси Викторовны. Спасибо!

Поступило 500 рублей от Марины Владимировны. Спасибо!

Поступило 1000 рублей от Алексея Борисовича. Спасибо!

Поступило 200 рублей от Оксаны Николаевны. Спасибо!

Поступило 1000 рублей от Владимира Владимировича. Спасибо!

Поступило 250 рублей от Игоря Анатольевича. Спасибо!

Поступило 300 рублей от Константина Николаевича. Спасибо!

Поступило 500 рублей от Натальи Михайловны. Спасибо!

Поступило 3000 рублей от Алексей Владимирович. Спасибо!

Поступило 1000 рублей от Михаил Сергеевич. Спасибо!

Поступило 300 рублей от Натальи Александровны. Спасибо!

Поступило 160 рублей от Сергея Анатольевича. Спасибо!