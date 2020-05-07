07.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Собрали за сутки 25 900 рублей благотворители оставшейся без денег и работы в самоизоляцию маме с ребенком в Бердске

21:26 07.05.2020, Анастасия Солодкова Фото: pixabay.com
20 28

Елена выживала на 1800 рублей в месяц — минимальное пособие по безработице. Помощь от неравнодушных людей она приняла с огромной благодарностью и удивлением — не ожидала такой отзывчивости.

Собрали за сутки 25 900 рублей благотворители оставшейся без денег и работы в самоизоляцию маме с ребенком в Бердске
Отчаяние сменилось надеждой: черная полоса жизни пройдет с помощью неравнодушных людей

Чуть больше, чем за сутки неравнодушные люди собрали Елене, оставшейся без работы и средств к существованию накануне самоизоляции, 25 900 рублей. Сегодня, 6 мая, в 16.00 «Курьер. Среда. Бердск» закрыл перечисления для нее и все средства перевел на ее личную карту. Мы не стали, как изначально планировали, покупать продукты. Думаем, вы разделите наше мнение о том, что мать с ребенком-школьником лучше распорядится деньгами, которых ей так не хватало в последнее время. Даже на еду.

При этом Елена со слезами благодарности отметила, что небольшую сумму перечислит в помощь нуждающимся, тем, кто как и она попал в трудную жизненную ситуацию. Стоит отметить, что после публикации истории Елены, с ней связались руководитель городского отдела соцпомощи Наталья Скоромных и директор Центра помощи семье и детям «Юнона» Татьяна Качан. Они готовы оказать Елене всевозможное содействие в получении государственной поддержки.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Елена обратилась в редакцию за разъяснением по пособию по безработице. Ее уволили в конце февраля, когда еще не закрывали в Бердске предприятия из-за распространения коронавируса. Торговая компания, где она работала последнее время, решила оптимизировать расходы. Оставшаяся без работы бердчанка тут же встала на биржу труда. Она получает пособие по безработице в размере 1800 рублей в месяц — это минималка.

Узнав о том, что Путин поручил платить всем безработным по максимуму и выплачивать по 3000 рублей в месяц на каждого ребенка, Елена обратилась в бердский Центр занятости. Но получила отказ в выплатах. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», пособие в размере 14 560 рублей и 3000 рублей на детей имеют право только те бердчане, которые были уволены после 1 марта и официально признаны безработными. К сожалению Елена не попадает в эту категорию. Она была в отчаянии:

— Живу одна с ребенком на 1800 рублей в месяц. Алименты не получаю. На работу не берут. После увольнения устроилась без оформления в магазин. Но как только объявили самоизоляцию, меня сразу выгнали. Денег вообще не осталось. Как жить дальше, не знаю…

По словам Елены, она не получает никаких пособий, льгот или компенсаций. Говорит, никогда не обращалась в социальные службы, чтобы ей помогли, просто не знала, на какую помощь от государства может рассчитывать ее семья. Теперь, после поддержки благотворителей и участия муниципальных структур, Елена воспрянула духом. И со слезами благодарит всех, кто не остался равнодушным к ее судьбе. Она призналась, что поначалу стыдилась. Но потом решила, что в подобной ситуации может оказаться любой, и она тоже перечислила бы посильную сумму в помощь нуждающихся.

— «Курьеру» и его читателям, всем жителям Бердска огромное спасибо за поддержку. И за деньги, и за то, что через вас на меня вышли социальные службы, которые хотят помочь. Я действительно, не предполагала, что государство предоставляет семьям различную помощь. Просто раньше не было в этом необходимости. Я не ожидала, что, обратившись просто за разъяснением в редакцию, получу такой отклик. Это удивительно для меня! Всем безмерно благодарна, тем, кто понимает, что ситуации в жизни бывают разные. Никто не застрахован от того, что в одночасье рухнет относительно благополучная жизнь. Думаю, что к вам еще будут обращаться многие за помощью, поэтому хочу небольшую сумму перечислить в фонд помощи волонтера Вадима Назимова, — поделилась с «Курьер. Среда. Бердск» Елена.

Спасибо тем, кто помог Елене:

Поступило 1000 рублей от Ольги Федоровны. Спасибо!

Поступило 1000 рублей от Константина Александровича. Спасибо!

Поступило 1000 рублей от Александра Ивановича. Спасибо!

Поступило 1000 рублей от Владимира Анатольевича. Спасибо!

Поступило 5000 рублей от Алексея Викторовича. Спасибо!

Поступило 1000 рублей от Александра Алексеевича. Спасибо!

Поступило 1000 рублей от Максима Андреевича. Спасибо!

Поступило 300 рублей от Натальи Анатольевны. Спасибо!

Поступило 400 рублей от Тамары Федоровны. Спасибо!

Поступило 1000 рублей от Дмитрия Сергеевича. Спасибо!

Поступило 300 рублей от Натальи Ивановны. Спасибо!

Поступило 1000 рублей от Ольги Борисовны. Спасибо!

Поступило 300 рублей от Нины Алексеевны. Спасибо!

Поступило 300 рублей от Натальи Валерьевны. Спасибо!

Поступило 1300 рублей от Игоря Альбертовича. Спасибо!

Поступило 300 рублей от Олеси Викторовны. Спасибо!

Поступило 500 рублей от Марины Владимировны. Спасибо!

Поступило 1000 рублей от Алексея Борисовича. Спасибо!

Поступило 200 рублей от Оксаны Николаевны. Спасибо!

Поступило 1000 рублей от Владимира Владимировича. Спасибо!

Поступило 250 рублей от Игоря Анатольевича. Спасибо!

Поступило 300 рублей от Константина Николаевича. Спасибо!

Поступило 500 рублей от Натальи Михайловны. Спасибо!

Поступило 3000 рублей от Алексей Владимирович. Спасибо!

Поступило 1000 рублей от Михаил Сергеевич. Спасибо!

Поступило 300 рублей от Натальи Александровны. Спасибо!

Поступило 160 рублей от Сергея Анатольевича. Спасибо!

Мнение читателей
24
4
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы откликаетесь на призывы о помощи?

Аноним, 06 мая 2020 18:21
НВР: Да, когда человек открыт.
Но это не тот случай: человек работал вчерную, потом работал неофициально, где муж и что с алиментами непонятно, что мешает сейчас пойти работу почтальоном или кондуктором или кассиром в магазин непонятно.
Тем кто не предпринимает сам никаких попыток и ждет пожертвований - не помогаю принципиальна
Марина, 06 мая 2020 22:33
Поддержу. В данном случае, все как-то мутно, даже фамилию человек назвать не хочет и помощь принимает через посредника, а не на свою карту.
Аноним, 06 мая 2020 18:33
да,стараемся помочь,когда есть возможность.Продуктов все равно надо было купить.
Пип, 06 мая 2020 18:34
Спасибо огромное, что в нашем городе есть замечательные и неравнодушных люди. Это даёт надежду на то, что не все так в нашей жизни плохо.
Михаил, 06 мая 2020 19:16
С одной стороны помогать необходимо, а с другой, если человек получает безвозмездную финансовую помощь, то он расслабляется и уже сам не сильно напрягается в поиске способов выживания, что в дальнейшем может привести к еще более сложной ситуации. Лет 15 назад была похожая ситуация, но помощи никакой не было, да и стыдно было просить здоровому человеку других людей помочь, был бы инвалид, то тут другое дело. Пошел работать куда брали, работал на переработке отходов, грузчиком, подсобником на стройке, везде, где платили хоть сколько. В итоге, работая не покладая рук несколько лет, я вылез из этой ямы и теперь зарабатываю уже совсем другие деньги. Вот тут и возникает у меня вопрос - если бы мне тогда кто-то помог деньгами, то пошел бы я от безысходности так впахивать? Скорее всего нет, сидел бы дома за чужой счет, искал более удобное для меня место работы и скорее всего не достиг того, что сейчас имею. Поэтому стоит задуматься - вы и правда помогаете человеку, когда даете ему денег? Или может наоборот делаете хуже?
Александр Алексеевич, 06 мая 2020 22:20
Ситуации, возможно, похожие, но не одинаковые, т. к. попадают в них совершенно разные люди. Молодого здорового мужика деньги "с неба", м. б., расслабят, как Вы и пишите.
Молодую рыдающую мамашу небольшая помощь, может, наоборот приободрит, выведет из состояния уныния и ступора. Ясно, что лучше помогать удочкой, а не рыбой. Но это превышает возможности большинства читателей КСБ.
Михаил, 06 мая 2020 23:29
Александр Алексеевич, из какого она выйдет состояния уныния и ступора? Тебе жрать нечего, какие могут быть тут состояния, кроме желания найти быстрее работу, пусть даже за 15-18 т.р. на первое время, чтобы было что покушать, я тоже за копейки работал в свое время. Только не говорите, что работы нет, это не правда, за такую з/п всегда полно вакансий, было бы желание. Я в течении дня могу найти работу за 15 т.р., и она тоже может ее найти, вот только мне жизненный опыт подсказывает, что она не пойдет на эту работу, а будет сидеть дома проедая полученные деньги и искать что-то более подходящее, а когда не найдет, то пойдет все покругу - сопли, слезы, денег нет, кушать нечего и т.д.
MonstrO, 07 мая 2020 16:41
Бинго, Уважаемый! Сейчас время такое - каждый сам должен потеть, и зарабатывать деньги. Я как "папа Карло" вкалываю на нескольких работах, есть семья, и соответственно все уходит на них. Ни разу не встал вопрос о деньгах. Нет денег? Увы, виноваты в этом только Вы, а не Г-н Путин со своей "шайкой-лейкой"...Готов принимать минуса, из реактивного говномета)
Яна, 06 мая 2020 19:19
А мне Елена так и не позвонила, хотя я предложила адресную помощь, а не на карту Г.Коморниковой.
Аноним, 06 мая 2020 22:22
Напоминает анекдот, когда нищему дали хлеб, а он возмутился, мол, я не хлебушек просил, а НА хлебушек! Оказывается, и тут уже другая помощь не нужна, продукты тоже не очень нужны - Елена сама решит, на что потратить собраные деньги...
Гость, 06 мая 2020 20:26
Зато наше веселое государство помогает итальянцам, сирийцам и другим. А свои граждане с помощью смс помогают с голоду не умереть и детям на лечение. ПОЗОРНИКИ.
Валера, 06 мая 2020 20:28
Молодцы и курьеровцы и бердчане, сообща помогли человеку в трудной ситуации. И вообще курьер многим помог в Бердске. Так держать.
Аноним, 06 мая 2020 22:11
В смутные времена, когда в стране нет государства, никто кроме нас самих не сможет помочь друг другу.
Простите за некоторый пафос и за то, что материально не помог. Нечем. Но сам пока не готов просить.
Марина, 06 мая 2020 22:30
Скажите, а у Елены вообще никого-никого нет? Помочь ей совсем было некому из родственников и друзей? Почему деньги перечислялись через редактора, а не сразу на карту Елене? И почему она работала неофициально в магазине и при этом стояла на учете в службе занятости? Тоже не знала, что это нарушение законодательства? Может, поэтому и хочет остаться инкогнито?
Всё будет хорошо, 06 мая 2020 23:45
Вы точно статью читали? Я так поняла сначала официально работала, потом как раз не официально и только потом обратилась в службу занятости, а вообще осудить всегда проще, но ситуации разные действительно бывают, и опять есть текст написанный со слов самой девушки, перечитайте) во все времена работало и похоже будет работать " вместе мы сила". сил всем и здоровья, берегите себя и близких
Галина Коморникова, 06 мая 2020 23:45
друзья, спасибо всем за помощь и участие. Елена не просила редакцию о помощи деньгами - когда материал был готов - то лично я проявила инициативу - попросить наших читателей помочь ей! Сама Елена даже не знала об этом. Мы все сделали добро - помогли тому, кому сейчас трудно. Я понимаю, что в нищей стране много кому трудно. Но вот есть конкретный человек. И есть наша общая конкретная помощь. И я убедила Елену принять эту помощь. И всем нам желаю, чтобы всегда был рядом тот - родной или чужой - кто поможет вам. Словом. Делом. Деньгами. Едой.
Аноним, 07 мая 2020 00:13
Разные жизненные ситуации бывают, не забрасывайте сразу камнями, а если автор "смухлевала", ей же и перед Богом отвечать, бумеранг когда-то сработает
Аноним, 07 мая 2020 00:48
Знаете, вы молодцы!!! Я была в ситуации, когда осталась одна с 2 детьми, без средств даже на булку хлеба.Врагу такого не пожелаешь, Работала вечерами, полы мыла, 3тр аванс и 4-5тр зп. Выживали как могли, но помощи просить не стала бы, стыдно.Женщине могу посоветовать только не опускать руки и хвататься за любую работу, пусть за 8-10тр. Чем быстрее она это поймёт, тем лучше.
Аноним, 07 мая 2020 17:14
Каждый мыслит в меру своей испорченности.
Я мыла пол за 3 рубля и вам того советую.
А сейчас что взмыла по карьерной лестнице ?
ОТ поломойки до товароведа ?)))
Татьяна, 07 мая 2020 07:00
НВР:
Да

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскСмерти от COVID-19 за сутки на вечер 7 мая не зарегистрировано в Новосибирской области. Скончались от кроновируса 12 пациентов
23:44 07-05-2020
Смерти от COVID-19 за сутки на вечер 7 мая не зарегистрировано в Новосибирской области. Скончались от кроновируса 12 пациентов
Полнолуние 7 мая 2020 - что нельзя и что нужно успеть сделать в этот день 3
22:38 07-05-2020
Полнолуние 7 мая 2020 - что нельзя и что нужно успеть сделать в этот день
Найден паспорт Воронцовой Анастасии Сергеевны
22:24 07-05-2020
Найден паспорт Воронцовой Анастасии Сергеевны
Все сбудется: Как правильно загадать желание в полнолуние 7 мая 2020 года 9
22:15 07-05-2020
Все сбудется: Как правильно загадать желание в полнолуние 7 мая 2020 года
БердскОтложили обязательную установку тахографов в маршрутках из-за коронавируса до 1 июля 2021 года в России. И Бердске
22:13 07-05-2020
Отложили обязательную установку тахографов в маршрутках из-за коронавируса до 1 июля 2021 года в России. И Бердске
Удачные дни для посадки моркови по лунному календарю в мае и июне 2020 года 1
22:10 07-05-2020
Удачные дни для посадки моркови по лунному календарю в мае и июне 2020 года
Незаконно торгующую транквилизаторами и психостимуляторами интернет-аптеку обнаружила прокуратура в Новосибирской области 1
22:00 07-05-2020
Незаконно торгующую транквилизаторами и психостимуляторами интернет-аптеку обнаружила прокуратура в Новосибирской области
БердскSOS: Написали письмо губернатору о нехватке средств защиты в пандемию коронавируса медики скорой помощи Искитима 3
22:00 07-05-2020
SOS: Написали письмо губернатору о нехватке средств защиты в пандемию коронавируса медики скорой помощи Искитима
БердскФото дня: «Превратились в свиней» запертые на самоизоляции жители Бердска 7
22:00 07-05-2020
Фото дня: «Превратились в свиней» запертые на самоизоляции жители Бердска
Бердск75 дней до Победы: насчет питания все есть, нет только гусиного молока
21:52 07-05-2020
75 дней до Победы: насчет питания все есть, нет только гусиного молока