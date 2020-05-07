Фото дня: «Превратились в свиней» запертые на самоизоляции жители Бердска

Бердчане просят деградирующих от безделья соседей не бросать бутылки, окурки и мусор в окна и с балконов, а пользоваться мусопроводом.

Объявление на подъезде дома №24 на ул. К. Маркса в Бердске

Что делают люди на изоляции? По-разному проводят время. Но что деградируют, это точно, заметили жители дома №24 на ул. К. Маркса в Бердске. Некоторые его обитатели в том числе пьют, курят и мусорят. Точнее, выбрасывают прямо в окна отходы своей жизнедеятельности, загаживая территорию вокруг.

Соседи вежливо попросили их не делать этого, а пользоваться мусоропроводом. Тем более, что мусор в вывозят регулярно.