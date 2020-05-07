Фото дня: «Превратились в свиней» запертые на самоизоляции жители Бердска

Что делают люди на изоляции? По-разному проводят время. Но что деградируют, это точно, заметили жители дома №24 на ул. К. Маркса в Бердске. Некоторые его обитатели в том числе пьют, курят и мусорят. Точнее, выбрасывают прямо в окна отходы своей жизнедеятельности, загаживая территорию вокруг.
Соседи вежливо попросили их не делать этого, а пользоваться мусоропроводом. Тем более, что мусор в вывозят регулярно.
Почему у нас в НСО и В Бердске, не запретить, хотя бы на время коронавируса, продажу алкодеградантов в магазинах, гаштетах и вдовьих слёзах? Мы пытаемся выиграть в каком то конкурсе на самую деградировавшую от алкоотравы область или город, о котором мы не знаем? Деньги дороже, чем последнии, не окончательно спившиеся от отчаяния и безработицы аборигенов? "Нам" дороже отчисления за акцизы или сохранить остатки и так не размножающихся аборигенов? Чем мы хуже Якутска, который, хотя бы запретом продажи алкодеградации, на время коронавируса, решил помочь своим аборигенам?
Принцип самоизоляции подтверждает девиз.
Деградация.
Вы похоже путаете саморазвитие с вовлечением в уже существующий культ? В культе вы будете всё повторять за старшими в иерархии, а вот в саморазвитие вы сами себя развиваете, кто во что горазд!