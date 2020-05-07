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Фото дня: «Превратились в свиней» запертые на самоизоляции жители Бердска

22:00 07.05.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Бердчане просят деградирующих от безделья соседей не бросать бутылки, окурки и мусор в окна и с балконов, а пользоваться мусопроводом.

Фото дня: «Превратились в свиней» запертые на самоизоляции жители Бердска
Объявление на подъезде дома №24 на ул. К. Маркса в Бердске

Что делают люди на изоляции? По-разному проводят время. Но что деградируют, это точно, заметили жители дома №24 на ул. К. Маркса в Бердске. Некоторые его обитатели в том числе пьют, курят и мусорят. Точнее, выбрасывают прямо в окна отходы своей жизнедеятельности, загаживая территорию вокруг.

Соседи вежливо попросили их не делать этого, а пользоваться мусоропроводом. Тем более, что мусор в вывозят регулярно.

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От редакции

Самоизоляция не идет на пользу?

Аноним, 07 мая 2020 10:39
У нас в подъезде тоже такие же живут, с синей соседкой и ее сожителем попытались поговорить, нарвались на оскорбления. Бесполезно таким что-то писать или говорить.
Аноним, 07 мая 2020 10:52
Они не превратились в свиней,а были ими всегда.Не так уж они сидят в заперти,если покупают сигареты и спиртное
Аноним, 07 мая 2020 11:17
"Бердчане просят деградирующих от безделья соседей не бросать бутылки, окурки и мусор в окна и с балконов, а пользоваться мусопроводом."

Почему у нас в НСО и В Бердске, не запретить, хотя бы на время коронавируса, продажу алкодеградантов в магазинах, гаштетах и вдовьих слёзах? Мы пытаемся выиграть в каком то конкурсе на самую деградировавшую от алкоотравы область или город, о котором мы не знаем? Деньги дороже, чем последнии, не окончательно спившиеся от отчаяния и безработицы аборигенов? "Нам" дороже отчисления за акцизы или сохранить остатки и так не размножающихся аборигенов? Чем мы хуже Якутска, который, хотя бы запретом продажи алкодеградации, на время коронавируса, решил помочь своим аборигенам?
Аноним, 07 мая 2020 11:29
НВР: Девиз Сатаны - Разделяй и властвуй.
Принцип самоизоляции подтверждает девиз.
Деградация.
Аноним, 07 мая 2020 11:52
Миссионер, а вы пройдитесь по квартирам и предложите им книги. Для реализации принци'a саморазвития.
Аноним, 07 мая 2020 12:28
Им впору не книжки раздавать, потому как они читать не умеют, а дезинфицирующие противокоронавирусные средства - с утра и натощак.))
Аноним, 07 мая 2020 12:38
"Миссионер, а вы пройдитесь по квартирам и предложите им книги. Для реализации принци'a саморазвития."

Вы похоже путаете саморазвитие с вовлечением в уже существующий культ? В культе вы будете всё повторять за старшими в иерархии, а вот в саморазвитие вы сами себя развиваете, кто во что горазд!

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