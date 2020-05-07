У мясоедов психика крепче, чем у вегетарианцев

Проведённый анализ 18 научных исследований, изучавших влияние употребления мясной продукции на психику людей, показал, что среди 8 584 человек из 149 559 участников, в результате перехода от мясной пищи к растительной, развились изменения в психике.

Психологи из Америки установили, что изменение своего рациона на преимущественно растительную пищу, способно изменить психику человека.

При этом исследователи отмечают, что на первоначальном этапе перехода от мясоедства к вегетарианству, у многих из участников было зафиксировано улучшение настроения и общего самочувствия. Однако, проведение долгосрочных исследований помогли установить, что со временем, именно среди вегетарианцев чаще чем среди мясоедов встречаются различные расстройства психики: депрессии, тревожные состояния, причинение себе увечий различного характера.

“Вполне вероятно, что недостаток питательных веществ, которыми богаты мясные продукты, могут вызывать некоторые изменения психики. В данном случае справиться с проблемой поможет временное изменение диеты, и введение в рацион мяса. Однако такой способ самопомощи доступен не для всех. Например им не смогут воспользоваться люди, сверхчувствительные к страданиям животных, и впадающие в результате в различные депрессивные состояния”, – поделилась Урска Доберсек из Университета Южной Индианы.

Источник: med-heal