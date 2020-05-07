Мама в 40: Все плюсы и минусы зрелого материнства

Еще сорок лет назад роженицу после 20 лет уже называли «пожилой», а после 30 лет «старой». Сейчас же первые роды у женщины могут случиться и после 35 лет, и ближе к 40.

Усмотреть за ребенком бывает очень сложно

Своей историей поделилась мама, родившая первенца в 38 лет. По ее словам, она сильно пожалела о том, что в зрелом возрасте решилась на материнство. Мол, энергии уже не такой большой запас, а потому усмотреть за ребенком бывает очень сложно. Ее мужу и вовсе 50 лет. В таком возрасте мужчины должны нянчиться с внуками, а не нести большой груз ответственности за судьбу своего ребенка.

Супруг практически не помогает нашей героине ухаживать за ребенком, а о выходе на детскую площадку и думать не желает — сильно устает. Только после появления в доме маленькой дочери супруги поняли, что слишком припозднились с потомством — строили карьеру, зарабатывали деньги. Но действительно ли в поздних родах столько минусов? Или есть и свои плюсы в подобных ситуациях?

Сначала карьера — потом дети

Назвать точные причины отказа женщин от ранних родов конкретно нельзя. Каждой движут личные мотивы. Кто-то ищет надежного спутника жизни, кто-то старается достичь вершин в карьере, а кто-то не может родить из-за проблем со здоровьем.

Если апеллировать сухой статистикой, то более половины женщин не рожают детей в 18-25 лет именно из-за финансовых трудностей. Современные люди являются поклонниками материальных благ, и таковыми желают обеспечить свое потомство. И лишь немногие могут себе позволить такую роскошь, как ребенок, в достаточно юном возрасте. Также движут женщинами более серьезные мотивы — многие понимают, что ребенок является огромной ответственностью, а потому нарочно или не нарочно избегают таковой.

Как бы там ни было, а с медицинской точки зрения женщина для родов не бывает «старой» – понятие это лишь относительное. Главное — не возраст. Главное — состояние здоровья. И в 18 лет девушки могут страдать от хронических заболеваний, а потому их организм совершенно не пригоден для воспроизведения потомства. И в 40, и даже в 45 лет женщина может быть абсолютно здоровой и способной выносить здорового ребенка.

Но плюсы у позднего материнства все же есть. И главный из них — беременность точно будет запланированной. Женщина в зрелом возрасте уже понимает степень ответственности, реально оценивает свои силы и возможности.

По данным ученых, дети юных мам менее развиты в психоэмоциональном плане, чем дети женщин, родивших после 35 лет. Причина проста: взрослая мама гораздо больше времени уделяет своему чаду, понимая, насколько это время важно для него. Мамы же молодые во многом не готовы жертвовать своим временем ради блага ребенка. По данным психологов, физические женщина полностью готова к родам в 20-27 лет, а вот психологический оптимальный возраст матерей составляет на десять лет больше — 30-37 лет.

Женщины в зрелом возрасте реже страдают от послеродовых депрессивных состояний, ведь к вопросу деторождения подходили более осознанно и со знанием всех возможных последствий.

К слову, поздние роды снижают уровень холестерина в крови женщины, уменьшают риск инсульта и остеопороза. Роды отодвигают менопаузу и климакс, продлевая тем самым молодость женского организма на годы.

Но есть и минусы

Сказать, что поздние роды это лишь плюсы, конечно же, нельзя. Есть у вопроса и обратная сторона.

Ученые доказали, что после 35 лет возрастает риск родить ребенка с синдромом Дауна — яйцеклетка женщины становится «старой», из-за чего может произойти неправильный рост и развитие плода, что и вызовет хромосомные патологии.

Возможны и другие проблемы, связанные в первую очередь с возрастом женщины и, соответственно, особенностями ее организма. Зрелой даме уже не так просто зачать ребенка и выносить его. Женщины после 35 зачастую страдают от токсикоза и анемии, сталкиваются с проблемой гипоксии плода, слабость родовой деятельности.

После 35 лет мышцы женщины уже не так эластичны, из-за чего есть риск травмирования при родах и длительной сложной реабилитации после рождения младенца. Именно из-за этого «старым» роженицам зачастую назначают кесарево сечение.

Еще одна проблема зрелых родов — проблемы в послеродовом периоде. Зачастую грудь женщины уже не готова к периоду лактации, из-за чего ребенка рано переводят на искусственное питание.

Ну и, конечно же, не обойтись без вышесказанных трудностей — энергии и сил у возрастных родителей, действительно, немного меньше, чем у молодых. Но вопрос это сугубо индивидуальный — если женщина чувствует в себе силы и желание стать мамой, то может позволить себе это в любом возрасте.

Источник: therussiantimes