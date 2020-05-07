Самое эффективное антивозрастное средство — витамин А

Не всегда защитные крема и другие виды косметических средств, предоставленные известными брендами, и стоящие не малое количество денег, обладают высокой эффективностью в отношении нашей кожи. В то же время существуют средства, которые действительно способны затормозить процессы старения нашей кожи.

Ретинол — обычный и доступный витамин А

1. Ретинол. Витамин “А” давно известен, как главный борец со старением. Всё благодаря способности ретинола стимулировать образование коллагена, что повышает упругость, гладкость кожи, способствует уменьшению морщин.

2. Ниацинамид. Данное соединение способствует устранению избыточной пигментации и тёмных пятен на лице. Так же научно подтверждены антиоксидантное и противовоспалительное воздействие ниацинамида на кожу.

3. Ресвератрол. Один из важных компонентов, содержащихся в чернике. Благодаря ему предотвращается распад коллагена, при повреждении свободными радикалами. При приёме ресвератрола необходимо соблюдать важное условие: это соединение боится яркого света, по этой причине лучшее время для приёма – вечер.

Теперь поговорим о некоторых соединениях, которые широко рекламируются различными СМИ, но при этом не оказывают никакой пользы на нашу кожу.

“Стволовые клетки останавливают процессы старения кожи”. Ни одно косметическое средство не содержит натуральных стволовых клеток. Чаще всего используются экстракты, выращенные из стволовых клеток, у которых молекулярная масса не позволяет беспрепятственно проникать в кожу, и омолаживать её.

“Польза от экзотических растений”. Не все косметические средства, содержащие в своём составе экстракты экзотических растений, проходят проверку на должном уровне. Это может привести к нежелательным последствиям: аллергии, покраснению и шелушению кожи. Этот фактор не позволяет добросовестным производителям использовать такие растения при производстве косметических средств.

“Коллаген“. Если речь идёт об “уколах красоты” – это действительно работает. Но использование кремов с коллагеном не сможет предотвратить появление морщинок, и тем более, справиться с уже имеющимися. Всё дело в той же молекулярной массе, которая не позволяет проникнуть молекулам коллагена в нашу кожу.

Источник: med-heal