Коронавирус? Коррупция выросла на 10% за три месяца 2020 года в Новосибирской области

В тоже время на 10,8% процентов снизилось число преступлений экономической направленности — с 760 до 852.

На 10,8% процентов снизилось число преступлений экономической направленности

За первые три месяца текущего года прокуратура Новосибирской области выявила 151 преступление коррупционной направленности, что на 10,2% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.

В тоже время на 10,8% процентов снизилось число преступлений экономической направленности (с 760 до 852).

Согласно данным областного судебного департамента, в прошлом году по коррупционным преступлениям в области было осуждено 172 лица, из них 8,1% — за получение взятки, а 12,2% за дачу взятки; 1,7% за посредничество.

В ведомстве также выделили самые резонансные процессы за прошедший год: приговор экс-директору НИИТО Михаилу Садовому, избрание меры пресечения бывшим руководителям НИИ ПК имени Мешалкина Караськову и Покушалову, оправдательный приговор известному астроному, бывшему директору Новосибирского планетария Сергею Масликову.